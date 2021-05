A juzgar por la basura que se encontraba ayer en el entorno de los contenedores de la rampa de varada de O Con, todo apunta a que algún vecino está realizando reformas en su casa. O por lo menos está cambiando las puertas y los colchones. Eso sí, tal y como proliferan los vertidos ilegales en Moaña en los últimos meses, es de agradecer que la basura no se arrojase a un monte, la verdad.

Reunión del gobierno con WhatsApp borrados

Hubo reunión de gobierno de Cangas a primera hora de la mañana y no se mentó el viaje a Cíes, ni por unos ni por otros. Había cierta tensión, después de algunos WhatsApp borrados y algunas que otras maldiciones. Pero hay que dejarse de viajar el barco, con lo bueno que sería que en O Morrazo hubiese un tren. Si, que ya se que en Fiestas del Cristo hay un tren turístico, pero no es lo mismo. Volviendo a la reunión, en la misma no estuvo el concejal y portavoz socialista Eugenio González. Pero por nada, por nada.

¿Y no sabían que estaba en un plan?

La que se lió con la dichosa travesía del Campo de Fútbol de O Morrazo. La que liaron ellos, el gobierno, por no decir que la obra estaba contemplada en el Plan Concellos 2020. En vez de ello se dedicaron a contragolpear. Queremos pensar que no sería por desconocimiento. Que si después de tanta queja, el gobierno no sabía que la tenía incluida en un plan es para darse golpes en la cabeza. Con lo fácil que hubiese sido todo. Habían apagado las críticas del PP de un golpe y también las quejas vecinales. Misterios de la política.