Sanidad muestra su preocupación en Moaña por 13 casos de COVID de origen desconocido

Mientras Cangas mejora la situación epidemiológica y los contagios de COVID-19 van a menos, con 46 casos activos a 14 días, siete menos que el día anterior y la hostelería que ha podido volver a reabrir el interior desde esta madrugada, Moaña continúa en una escalada diaria con 41 contagios, según el mapa del Sergas, y 48 según la EOXI del área sanitaria de Vigo, 4 más que el día anterior. Se trata además de un aumento constante en los últimos días que preocupa a la alcaldesa, Leticia Santos, y ayer lo trasladó a la jefa territorial de Sanidade, Natalia Botana, con el fin de estudiar la manera de revertir esta situación que podría llevar al cierre interior de la hostelería.

La alcaldesa reconoce que desde el día 14, con 33 casos, han pasado a los 48 de ayer. El día 15 registraron –según datos de la Estructura Organizativa de Xestión Integral (EOXI)– 36 casos, los mismos el día 16 mientras que la semana comenzó con 37 el lunes y el martes; y siguió subiendo a 38 el miércoles y a 44 el jueves, hasta los 48 de ayer. Con este número, la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes a 14 días ya está en Moaña por encima de 200 acercándose al tope de 250 que indica que se entra en riesgo extremo. Admite que el aumento de casos es muy rápido. El día 19 había 38 casos a 14 días, 19 a 7 días y 8 en 3 días.

Lo que le explicó la jefa territorial de Sanidad es que la mayoría de los contagios son brotes familiares, algunos relacionados con centros de educación (ayer había 7 centros afectados de los cuales tres son escuelas infantiles con 9 casos y 6 aulas cerradas) y también personas afectadas de brotes en el ámbito laboral de empresas ubicadas en Cangas y en Vigo. Pero lo más preocupante –asegura Leticia Santos– aparte de los 4 nuevos casos de ayer para hoy de los que se está haciendo seguimiento para determinar su origen, es que hay 9 que no están relacionados con los otros brotes y no se sabe de dónde proceden.

Respecto al perfil de estas personas contagiadas, Leticia Santos asegura que la mayoría son de más de 49 años, solo 2-3 de menos de 30, por lo que es muy residual, de ahí que no se puedan atribuir a gente joven que se relajara con la reducción de las medidas de restricción en la hostelería.

La alcaldesa hace un llamamiento a los vecinos para que sigan con las medidas preventivas, ya que aunque se ha levantado el estado de alarma se sigue en una situación de emergencia sanitaria y no se puede bajar la guardia en el autocuidado. Hace un llamamiento a la prudencia y que es más importante que nunca seguir mostrando cuidado para que estos brotes se reduzcan y no tener que volver a que la Xunta decrete mayores restricciones que en el ámbito de la hostelería se traduciría en el cierre interior de los locales.

Moaña está en estos momentos en nivel medio, como Bueu y como desde hoy mismo también está Cangas, tras bajar del nivel alto. La restricción media implica que la hostelería puede abrir el interior al 30% de su aforo y trabajar las terrazas a un 50% de su capacidad. El paso al nivel alto de restricciones implicaría que la hostelería solo podría trabajar el exterior, con las terrazas al 50%.

Con los datos de ayer del mapa, del Sergas, la comarca tiene 101 casos activos en los últimos 14 días, algo más según la EOXI y una incidencia de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días de 173 en Cangas, de 211 en Moaña y de 117 en Bueu, un municipio con 14 casos, según el mapa y 17 según la EOXI y con menos de 10 en los últimos 7 días.

Centros educativos

En cuanto a centros educativos, la comarca bajaría en un centro -17 en total y en dos casos -32- respecto al día anterior. Moaña y Cangas tienen ahora el mismo número de centros –7– y de casos –13–, con la salvedad de que en Moaña hay cuatro escuelas infantiles afectadas, con 10 casos y 6 aulas cerradas. Hay casos en Cocoricó (1 y 1 aula cerrada), Escuela Infantil Dalila Reibón (5 y 3 aulas cerradas), Escuela Infantil Moaña (3 y 2 aulas cerradas) y preescolar de O Con (1 caso), además de los colegios de Seara (1 caso) y Reibón (1) y el IES A Paralaia (1). En Cangas están los centros de A Rúa (3), Coiro (2), Eduardo Pondal (1), Casa de la Virgen (3), Compañía de María (2 y 1 aula cerrada); IES Rodeira (1) e IES Monte Carrasco (1). Bueu sigue con tres centros afectados y 5 casos: Montemogos (2), Virxe Milagrosa (2) e IES Illa de Ons (1).

Decepción en Bueu por seguir en el nivel medio de restricciones pese a contabilizar menos de 20 contagios

Decepción y desilusión. Son los sentimientos en el Concello de Bueu después de que el comité clínico de la Xunta de Galicia mantenga al ayuntamiento en el nivel medio de restricciones con menos de 20 casos registrados. La cifra parece además estabilizada porque por tercer día consecutivo la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) Pontevedra-O Salnés informa de un total de 17 contagios. El alcalde, Félix Juncal, mantuvo ayer una conversación con el gerente del área sanitaria, José Ramón Gómez, para conocer las razones por las que Bueu no regresa al escalón más bajo de las restricciones. “Lo que nos sugieren es que debemos mantener la prudencia”, afirma. Hay constancia de que al menos media docena de los casos que se registran podrían formar parte de un brote dentro de un entorno familiar. Desde el gobierno local no ocultan su preocupación por los efectos de estas medidas sobre sectores económicos como el comercio y, especialmente, la hostelería. En el actual escalón los bares y restaurantes tienen reducido su aforo interior al 30% y las terrazas al 50%. “Confiamos en que si continuamos manteniendo el esfuerzo y el compromiso lograremos controlar la incidencia, bajar los casos activos y frenar la propagación”, afirma Juncal. El vicealcalde y portavoz de ACB, Julio Villanueva, ya se mostró crítico hace una semana con la decisión de la Xunta de pasar a Bueu al nivel medio. Unas críticas que mantiene después de que se mantenga ese grado de restricciones y de que se relajasen esas medidas en otros ayuntamientos que no presentan datos tan buenos como los de Bueu. La incidencia a siete días está por debajo de 75 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 por debajo de 150.

Hosteleros piden más agilidad a la Xunta en los cambios

La Federación Galega de Hostelería (Hosfega) a la que pertenece la Asociación de Restauradores de Cangas (Areca), recibe con satisfacción el avance en la desescalada y las últimas medidas que amplían el horario al resto de locales que no son restaurantes. Aún así considera que las resoluciones tomadas son insuficientes y que la contrastada mejora sanitaria debería de ir acompañada de medidas más aperturistas que permitan a la hostelería desarrollar su actividad en condiciones más favorables. Solicita a la Xunta que analice más al detalle la situación del sector, que es el gran perjudicado. Insiste en que lo más justo sería unificar el horario y que fuese igual para toda la hostelería, evitando confusión a los vecinos.

Por otra parte, pide mayor agilidad a la hora de comunicar los cambios que implican sucesivas modificaciones en los protocolos. Califica de inaceptable que a mediodía del viernes la Xunta no hubiera publicado el Diario Oficial de Galicia (DOG) recogiendo las nuevas medidas a las que los hosteleros deben de ceñirse desde la pasada medianoche.

Incide también en que cada modificación de las reglas que obligue a los hosteleros a asumir un determinado gasto, como los dispositivos para medir C02 o la compra de material de seguridad, vaya acompañada de una línea de ayudas. Pide que la Xunta elabore un protocolo al estar en las puertas de cara al inicio de la temporada de eventos.