Promoviendo el compostaje.

Este “invierno de mayo” pone en jaque a las naves de Ojea

Este inesperado “invierno de mayo” tiene consecuencias estructurales también en Cangas. Y es que la nave de Ojea que presenta desde hace meses parte del tejado derrumbado, está sufriendo más de la cuenta las inclemencias del tiempo. Requiere una actuación urgente y hay quien teme que la lluvia tire el resto de la cubierta y ello acabe por afectar a las paredes, lo que podría ocasionar daños para los viandantes. Así que mejor pasar por la zona con la debida precaución. Para evitar incidencias indeseadas.

Brotes “inventados” en Cangas

Es difícil contener el avance de los rumores en muchos casos, pero con la difícil situación económica que atraviesan muchos negocios de la villa por la pandemia, es mejor llamar a la prudencia. Y es que estos días en Cangas circularon rumores de un supuesto brote en una empresa que no fue tal. Aunque solo sea por no asustar a los vecinos y hacer un llamamiento a la calma, lo prudente es siempre no caer en este tipo de habladurías.