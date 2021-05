Más de 300 personas recorrieron este mediodía las calles del centro de Cangas acudiendo al llamamiento de la CIG para manifestarse con motivo del 1º de Mayo. Entre los cánticos se escucharon gritos como "Galiza vai a pique" o "Sen as traballadoras non sodes ninguén". Los asistentes emplearon más de 45 minutos en recorrer el entorno de las alamedas de Cangas y encaminarse a la Praza do Concello tras rodear la Praza de Abastos. A la llegada, mientras sonaba música de "Os Resentidos" el secretario local de la CIG-Morrazo, Guillerme Ignacio, anunció futuras movilizaciones para reclamar una reindustralización del área de Vigo y exigió la derogación de las reformas laborales. Los convocantes temen que la acumulación de deuda pública por parte del Estado "acabe en el anuncio de nuevos recortes" y acusan a la Xunta de "permitir el expolio de nuestros recursos naturales". Del Gobierno central bipartito, desde la CIG aseguran que trabaja "bajo los dictados del neoliberalismo aunque lo disfracen con llamamientos al diálogo social". Consideran que las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia también se deben "a la falta de políticas públicas para hacerles frente".

Entre los asistentes había representantes del BNG moañés en el gobierno local, encabezados por la alcaldesa, Leticia Santos y del BNG de Cangas, con su portavoz, Mercedes Giráldez, a la cabeza.