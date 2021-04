Currás defiende seguir con la zona peatonal en Meira y hacer una plataforma única

Segunda jornada consecutiva de protestas en Meira contra la peatonalización del vial entre Samertolaméu y la PO-551, aunque con menos tensión que la anterior cuando los vecinos taponaron la salida de cientos de vehículos del Campeonato de España de Bateles. y tuvo que personarse la Policía Local y Guardia Civil, que abrió denuncias que serán remitidas a la Subdelegación del Gobierno.

El Concello había previsto la salida por el vial que es peatonal para los vecinos y eso fue la gota que colmó el vaso ya que, desde enero, reclaman la retirada de esta peatonalización porque le supone dar mucho rodeo. Fue acordada por el Concello en el confinamiento por la pandemia para tener espacio de paseo y se consolidó, con otro tramo en Concepción Arenal, a finales de 2020 con la colocación de señales que prohíben el tráfico los fines de semana y festivos.

La concentración, que reunió a medio centenar de personas, se celebró a las 13.00 horas, de nuevo ante esta señal, y convocada por la Asociación Novameira con las comisiones de fiestas de Samertolaméu, A Peregrina, Cofradía y club de jubilados. Aunque en esta ocasión no acudió ni Guardia Civil ni Policía Local, que sí estuvieron en la zona controlando el tráfico, con refuerzo de hasta cuatro agentes locales para regular la salida de los vehículos del campeonato a la PO-551, como la tarde anterior, por el cruce da Ponte, en lugar del vial peatonal.

El concejal de Mobilidade de Moaña, Rodrigo Currás, está decidido a seguir manteniendo esta peatonalización, incluso “elevar el nivel de la calzada con un pavimento más amable para constituir una plataforma de convivencia entre peatones y vehículos a velocidades bajas, todo el año y todos los días”. La intención es realizarlo antes de final del mandato, añade el edil socialista, que pide comprensión y paciencia a los vecinos. Recuerda que la restricción del tráfico rodado los fines de semana y festivos en este tramo de Meira fue una medida tomada en respuesta a la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, de la que señala que no se ha salido y en la que el distanciamiento entre personas es uno de los instrumentos para contener los contagios. Añade que en Meira está uno de los tramos de paseo marítimo con menor ancho de Moaña y ello generó quejas de personas de grupos de riesgo que se sentían vulnerables en vías concurridas, por lo que “desde el gobierno entendimos que debíamos proteger a la población y aprovecharlo como una oportunidad para dispersar viandantes y llevar actividad a Meira”.

Respecto a la plataforma única, asegura que se la había planteado al presidente de Novameira, Pablo Piñeiro,y que el objetivo es generar riqueza económica en la zona con un paso más habitual de visitantes que pueden consumir, animando la apertura de negocios y creando un ambiente más apetecible para vivir y fijar población en Meira, actualmente con pocos jóvenes. Añade que desde la Asociación se propuso la posibilidad de eliminar una estacionamientos sobre la acera “pero lo cierto es que en una nueva realidad de plataforma única, la acera adoquinada pasaría a ser una franja perfectamente susceptible de recibir aparcamiento con total naturalidad”. Por último aclara que el Concello, en contrapartida, ofrecía la posibilidad de permitir el tránsito rodado a autorizados incluso los fines de semana (incluiría circulación a vehículos de trabajo y residentes sin acceso rodado a su finca también esos días), pero el presidente se negó.

Piñeiro responde a las declaraciones de ayer de la alcaldesa, Leticia Santos, de que estas movilizaciones no son el camino para negociar. Asegura que sí que negociaron, pero con el concejal Rodrigo Currás, al que plantearon propuestas, otra cosa es que a la regidora no le lleguen por falta de comunicación en el gobierno, dice. Añade que la asociación bastante hizo esperando y siendo prudente, “por si eso no es negociar”. También critica que se hayan rechazado las alegaciones de Novameira a los presupuestos para tener una casa de cultura o un local para los grupos por “oportunidad política” cuando defiende que ellos no están vinculados a ningún partido. Espera que la alcaldesa y el edil de Mobilidade les convoquen para sentarse a dialogar.