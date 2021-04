La borrasca Lola se anuncia

Este año ya vamos en la “L” y los portugueses fueron los que dieron nombre a la borrasca que pasará por Galicia este fin de semana. Pero las inclemencias metereológicas ya saben venderse mejor que hace años, cuando ni siquiera tenían nombre y había que señalarlas con el dedo. Ahora, ya ven, no solo se publicita en el horizonte con esas nubes negras, sino también en los coches que aparcan en Cangas.

Más que una piscina, un lugar de peregrinaje

No sabemos si Félix Juncal aprovechará este Año Santo para realizar el Camino de Santiago, pero lo que sí sabemos es que de tantas visitas a la piscina acabará por convertirla en un lugar de peregrinaje. Rara es la semana en la que no tiene que desplazarse varias veces a las instalaciones. Hay que reconocerle que está muy pendiente de que todo esté en su sitio, hasta incluso de que la temperatura del agua sea perfecta. A este paso a lo mejor debería plantearse trasladar la Alcaldía a la piscina. Bien pensado no es una mala idea: un par de largos entre reunión y reunión son desestresantes. ¡De verdad de la buena!

Quejas más que justificadas desde San Pedro

No hablamos del Vaticano ni de las puertas del cielo. Es algo mucho más cercano y terrenal. Alguno de los responsables del gobierno local de Cangas debería darse una vuelta por las calles del barrio de San Pedro, como A Toxeira, O Escote o Ramal do Paraíso. Porque de Paraíso no tienen nada: con tantos baches y socavones parecen una zona de guerra. Por favor, que alguien tome nota.