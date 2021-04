Es uno de esos actores que siempre hace el papel de malo, pero querido y protegido por el público que sigue sus series de televisión o películas. Le conocimos como “Petróleo” en “Mares Vivas” y nos volvió a atrapar como “Ferro” en “Vivir sin permiso” al lado de José Coronado, cual Quijote y Sancho Panza, cambiando el mundo de los molinos por el de los pazos de la Galicia del contrabando y narcotráfico. Hoy salta de la pequeña pantalla al escenario del Auditorio de Cangas (20:00 horas) para ofrecer su monólogo “Chungo” en el que Luis Zahera explica sus vivencias vitales y la trayectoria que le fue llevando a interpretar papeles de raro, de no muy listo, de chungo. El actor compostelano y con casa en A Illa de Arousa, trabaja en la actualidad en la grabación de la serie "Entrevías", de nuevo con José Coronado.

–Me cuesta no llamarle Ferro.

–Si, para mucha gente soy Ferro , para otros tantos soy el Pertur, pero como digo siempre, aquel murió como Chanquete y yo en Galicia moriré como Petróleo que es como todas las señoras me llaman cuando me ven por la calle..

–¿En qué papel de malo bueno está metido ahora?

–Pues a día de hoy estoy con “Entrevías “ una serie de Telecinco que es un poco “ El gran Torino” en la que nos juntan de nuevo a José Coronado y a mí y en la que también nos acompaña la gran actriz Nona Sobo y otros muchos grandes compañeros.

–¿Podrá decirle algún día a sus siete sobrinos que no matará a nadie en una película?

–Bueno justo está ahora en Netflix “ Loco por ella “ que ahí no mato ni me matan pero creo que será un hecho aislado jajajajaja ... Tengo ganas de hacer una película de “morrear” , de una persona normal , que se enamora normal , hace el amor normal y vive normal ,pero no hay manera ... Lo mío en la ficción es matar y mover droga....

–Se hizo actor cuando su hermana le llevó de joven a ver una obra de teatro. ¿qué le haría cambiar de profesión ahora?

–- Creo que lo único que me haría cambiar de profesión sería la obligación o la necesidad de hacerlo. Disfruto y hago disfrutar con mi trabajo y eso llena mucho. A día de hoy poder decir que trabajas y vives de lo que te gusta , es ser yo creo un privilegiado.

.

–¿Qué discurso daría en un Óscar?

–Pues si tuviera que dar un discurso como ganador de un Óscar , seguro que lo llevaría escrito pero con los nervios no vería ni las letras y terminaría improvisando.

–¿Vive en Santiago y pasa temporadas en su casa de A Illa de Arousa o reside fuera de Galicia?

–Resido en A Illa , es mi paraíso pero bueno con este trabajo, también paso temporadas en Madrid o donde toque..

–¿Dónde guarda el Goya?

–Lo tengo en casa de mi tía que es muy mayor y la única que me queda y allá está salvo bien custodiado por ella.

–Es usted un actor secundario del que no se puede prescindir ¿se han celado actores/actrices principales con su protagonismo?

–No creooo , por lo menos no tengo constancia de ello , creo que cada uno estamos donde nos toca en cada momento y lo mío son esos personajes secundarios de los que tan orgulloso y agradecido estoy .

–Un papel que le gustaría interpretar.

–Morrear creo que estaría bien , pero no hay manera.

–Y un salto en la vida que le gustaría realizar.

–Pues no sé , soy muy sencillo me gusta vivir con lo que tengo y soy feliz con ello así que creo que lo que venga será bien recibido pero no soy avaricioso en ese sentido.

–¿Cómo pasó el confinamiento?

–Durante el confinamiento se consumió mucha televisión gracias a las plataformas digitales y las horas que la gente tuvo que pasar en sus casas. Con esto quiero decir que hacía mucho tiempo que en este negocio no había tanto volumen de trabajo , así que me lo pasé en gran parte trabajando.

–¿Qué verá el público de Cangas hoy en su show “Chungo”?

–Es un monólogo en el que básicamente lo que vas a encontrar es a Luis Zahera poniendo en ridículo a Luis Zahera ... Con este espectáculo solo estaba girando dentro de Galicia ya que me daba cierto respeto sacarlo fuera y fue gracias a Alikate Producciones , que es la oficina que me lleva en esta gira de” chungo “ la que me convenció para salir fuera y bueno , no está funcionando mal , estamos visitando muchos puntos de España y la verdad que muy contento con la aceptación que está teniendo.