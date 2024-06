Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

Unos 21.000 niños palestinos están desaparecidos a causa de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Alrededor de 21.000 niños estarían desaparecidos en la Franja de Gaza, incluidos menores perdidos o separados de sus familias, detenidos, atrapados entre los escombros de los edificios bombardeados por Israel o enterrados en fosas comunes no identificadas, según ha denunciado este lunes la organización no gubernamental Save the Children.