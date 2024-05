España y Ucrania ultiman los detalles de un nuevo acuerdo entre los dos países en materia de seguridad

Los gobiernos de España y Ucrania han deslizado este martes que ya se encuentran en la recta final del acuerdo de seguridad entre los dos países que se negocia desde el invierno pasado. El anuncio fue realizado inicialmente por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien, a través de un mensaje publicado en la red social X, celebró "la conclusión de las negociaciones" con Madrid. Sin embargo, fuentes gubernamentales de España y Ucrania precisaron posteriormente que esperan que el texto final esté listo en las próximas semanas, aunque todavía quedan aspectos por abordar y no se ha fijado una fecha concreta para la firma definitiva.

Con todo, si la negociación llega a buen término, Madrid se sumaría a una lista que ya incluye a varios países europeos, entre ellos el Reino Unido, Francia y Alemania, que también han firmado acuerdos de seguridad con Ucrania. Esto se debe a que estos pactos son parte del compromiso establecido en la cumbre de la OTAN, celebrada en la capital lituana el pasado verano, cuando Estados de este bloque prometieron a Kiev garantías de seguridad hasta su eventual incorporación en la Alianza Atlántica.

Desde su anuncio el pasado 5 de marzo, el trabajo de los negociadores para la realización del nuevo acuerdo se ha llevado adelante de manera muy discreta, especialmente por parte de España. Tanto es así que, desde Madrid, un miembro de la cúpula militar española matizaba este mismo martes a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, la afirmación hecha por Zelenski en redes sociales, invitando a no hacer una traducción "demasiado literal" de la expresión "the conclusion of negotiations" escrita en su tuit por el presidente ucraniano.

Aspectos delicados

No obstante, añadió la fuente, del acuerdo de seguridad estaría "ya lo principal", hablado entre Sánchez y Zelenski, y el contenido compartiría el espíritu de los demás acuerdos de países del G7 y otros, emanados en la cumbre de la OTAN en Vilna. Faltarían flecos. Aunque se asegure la intención de garantizar un "apoyo duradero y sostenible", esta fuente próxima al proceso también puso en duda que se especifique en el texto final del acuerdo un montante anual, si bien tampoco puede descartarse.

En una línea similar, fuentes civiles del Gobierno español también afirmaron que el acuerdo estaría "todavía en manos de los diplomáticos", aunque la apuesta es que el contenido final del convenio de seguridad se dará a conocer antes de la cumbre de paz prevista para los días 15 y 16 de junio en Burgenstock, en Suiza. Se descarta, en cambio, que el pacto se anuncie antes de las elecciones catalanas. "Existen algunos aspectos delicados aún pendientesE, confirmaron, en el mismo tono, fuentes de la presidencia ucraniana a este diario.

América Latina

En este contexto, el propio presidente español. Pedro Sánchez, también reconoció "los avances" en las negociaciones como uno de los temas tratados en su última conversación con Zelenski. Mientras que el presidente ucraniano dio las gracias a Sánchez por la ayuda militar que España brinda a Ucrania y por la decisión del mandatario español de participar en la cumbre en Suiza. "Estoy agradecido con el primer ministro Sánchez por su activo apoyo a la Fórmula de la Paz y su promoción entre los países de América Latina y África”, añadió Zelenski.

En efecto, el pacto también es de interés para Ucrania debido a la vinculación de España con algunos países, especialmente en América Latina, una región que hasta ahora ha mantenido predominantemente una postura tibia en relación con el papel occidental en la guerra que Moscú mantiene contra Kiev. "Me complace señalar que el acuerdo con España incluirá una serie de cuestiones específicas, en particular con respecto a las estrechas relaciones de España con los países de la región del Mediterráneo, África y América Latina", ha dicho recientemente Ihor Zhovkva, jefe de gabinete de Zelenski.