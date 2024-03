Las claves de la resolución de alto el fuego del Consejo de Seguridad: ¿Qué pasa si Netanyahu no cumple?

Tras casi seis meses de guerra en la Franja de Gaza, y cuando la cifra de muertos ya supera los 32.000 palestinos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha conseguido aprobar una resolución que demanda un alto el fuego temporal en el enclave durante el Ramadán. Las celebraciones han sido inmediatas y generalizadas, brindando un rayo de esperanza a la castigada Gaza. Pero Israel no se ha unido al jolgorio, pese a que el texto también demanda la "liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes". Más allá de la alegría inicial, está por ver hasta qué punto la resolución puede aplicarse y qué capacidad real tiene para detener el sufrimiento de los gazatíes.

Resolución vinculante

Todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, órgano multinacional a cargo de velar por la paz y la seguridad globales, son vinculantes. Por lo tanto, sobre el papel, ambas partes, tanto Israel como Hamás, están obligadas a acatar el texto que pide que el alto el fuego inmediato pero temporal sea "respetado por todas las partes" y "que lleve a un alto el fuego sostenible duradero". Para evitar mayores desencuentros con su aliado israelí, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha dicho que la resolución no era vinculante. Su homólogo palestino, Riyad Mansour, se ha opuesto a su opinión alegando que "si Israel no va a aplicar [las resoluciones del Consejo de Seguridad], entonces es deber de este órgano utilizar el Capítulo VII para tomar medidas para hacer que se cumplan", lo que significa autorizar el uso de la fuerza.

Choque con Washington

La primera víctima que se ha cobrado esta resolución ha sido el viaje de los asesores del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, a Washington para discutir y tratar de evitar la invasión de Rafah, en el extremo sur de Gaza. A diferencia de anteriores ocasiones, Estados Unidos no ha hecho uso de su poder de veto para proteger a su aliado. "Nuestro voto no representa un cambio en nuestra política", ha aclarado rápidamente el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. En cambio, Netanyahu considera que la abstención "da esperanzas a Hamás de que la presión internacional forzará a Israel a aceptar un alto el fuego sin la liberación de los rehenes". Sin este viaje acordado en una tensa llamada telefónica entre ambos mandatarios la semana pasada, la invasión de Rafah, refugio para 1,4 millones de palestinos, está más cerca de convertirse en realidad.

"Israel seguirá luchando"

La supervivencia política de Bibi depende de la guerra, a medida que las encuestas vaticinan un chasco electoral para su partido. Por eso, Netanyahu insiste en mostrarse como el líder fuerte que desafía a la comunidad internacional para preservar la seguridad de Israel. No sería la primera vez que el Estado hebreo no acata una resolución del Consejo. En el pasado, las ha ignorado. Ahora mismo, está en violación de un texto de hace ocho años que exigía que dejara de expandir los asentamientos ilegales en Cisjordania. "Israel seguirá luchando hasta el seguro regreso de los rehenes y la erradicación de Hamás", ha dicho el ministro de Infraestructuras y Energía Israelí, Eli Cohen, este lunes en X. Incluso, su homólogo en Defensa, Yoav Gallant, ha anunciado desde Washington que las tropas israelíes llegarán a lugares de Gaza a los que aún no han llegado, en clara referencia a Rafah.

El reloj corre

Los líderes del Estado hebreo han cumplido con su palabra. Este mismo martes, los ataques israelíes han matado a unas 18 personas en Rafah, incluidos nueve niños, en un edificio residencial y otras 30 en los alrededores del hospital Al Shifa en la Ciudad de Gaza. La población gazatí no tiene más tiempo mientras también aumentan las muertes por hambruna. La resolución del Consejo debe aplicarse antes del final de Ramadán el próximo 21 de abril. Países como Colombia ya han amenazado con romper relaciones con Israel si no acata la decisión y ha invitado a las demás naciones a hacer lo mismo. La popularidad de Israel peligra hasta entre sus aliados más cercanos, como Alemania, que ha elevado el tono contra su amigo en los últimos días. "Esto no puede continuar un día más", ha tuiteado la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, en referencia a la trágica situación de hambruna en la Franja de Gaza.

