DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

Al Sisi estima que reconstrucción de Gaza costará más de 90.000 millones dólares

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, estimó hoy el coste para la reconstrucción de Gaza en más de 90.000 millones de dólares, y reafirmó que su país "no escatimará esfuerzos" para conseguir un alto el fuego e introducir ayuda suficiente para los civiles asediados en la Franja palestina. "He pedido que las instituciones me preparen un estudio sobre la reconstrucción de Gaza (...) el coste se calcula en más de 90.000 millones de dólares", dijo Al Sisi en una ceremonia en El Cairo con ocasión del 'Día del Mártir' en este país, en la que calificó como "gran tragedia" la ofensiva de Israel en el enclave palestino.