Albares discute en Colombia el papel de España en el proceso de paz sin haber designado delegado especial

José Manuel Albares viaja a Colombia para conocer los avances en el diálogo de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un proceso del que España es "país acompañante", encargado de dar apoyo diplomático y político al proceso. El ministro de Exteriores se verá en Cartagena de Indias con dos de las personas clave en las negociaciones, según han informado a este diario fuentes diplomáticas: Vera Grabe, designada por el Gobierno de Gustavo Petro como jefa del equipo negociador del gobierno colombiano con el ELN; y Oti Patiño, alto Comisionado para la Paz de Colombia y persona clave en todo el proceso.

Estas reuniones, que no constan en la agenda oficial pública del ministro, son especialmente relevantes habida cuenta de que España no ha nombrado aún a un delegado especial ad hoc para participar en las negociaciones. Esas funciones por el momento han recaído en el embajador de España en Bogotá, Joaquín de Arístegui, que ha estado en los ciclos de conversaciones en México y La Habana, según ha podido saber este diario. Durante un tiempo se valoró en el Ministerio "al máximo nivel” un nombramiento especial para ese cargo, para "profundizar la interlocución con las partes y a dar una mayor visibilidad al papel de España”. No se ha producido.

El ELN anunció el pasado 24 de febrero que congelaba los diálogos de paz con el Gobierno colombiano porque la contraparte, dice la guerrilla, no ha cumplido con sus compromisos.

Oferta de Sánchez a Petro

En agosto de 2022, Pedro Sánchez ofreció a Gustavo Petro una implicación total de España en las negociaciones en marcha de Colombia con las guerrillas. Que nuestro país tuviera un papel de “garante” (el máximo) y que albergara alguna de las rondas de conversaciones. Al final, la participación española se ha quedado en la de mero país “acompañante", menor.

La entrada de España en el proceso se ha visto perjudicada tanto el ciclo electoral español de casi medio año como, sobre todo, por el boicot de la guerrilla marxista-leninista ELN, que ve en España un país de la OTAN.

El proceso de paz de Colombia tiene un impacto relevante en la vida española. En nuestro país hay decenas de miles de colombianos exiliados como consecuencia de la violencia del conflicto. En total, hay censados más de medio millón de colombianos.

La "Paz Total"

Gustavo Petro realizó el pasado 2 a 5 de mayo una visita de Estado a España. El presidente izquierdista alcanzó el poder el verano de 2022, y se convirtió en el primer presidente de Colombia que ha militado en una de las guerrillas insurgentes, en concreto en el M-19. Tras jurar el cargo, se comprometió a alcanzar la llamada “Paz Total”. Eliminar con el uso de negociaciones políticas y métodos policiales la lacra de la violencia. El país ha estado asolado durante décadas por una plétora de grupos violentos armados, siempre con una mezcla de ideología política e intereses económicos, a menudo relacionados con el narcotráfico. El presidente Juan Manuel Santos consiguió alcanzar una paz parcial con el principal, las FARC, y obtuvo con ello el premio Nobel. Petro quiere seguir con su trabajo, y emular lo conseguido con el ELN y otros grupos violentos.

Ha habido dos rondas de negociación con el ELN, en Venezuela y México, cuyos gobiernos son más del agrado de las guerrillas. Como países “garantes” están la propia Venezuela y Cuba, donde viven algunos de los líderes del ELN. Como “acompañantes”, España y Chile. Eso significa que deben dar su apoyo político y diplomático para generar confianza entre las partes y tratar de resolver los problemas que vayan surgiendo en la negociación. Además, se espera que España se involucre con apoyo al desarrollo de iniciativas económicas que permitan a los guerrilleros dejar las armas y reinsertarse en la vida civil. Eso se haría a través de la agencia española de Cooperación, AECID.

Reunión con el canciller encargado

El jefe de la diplomacia española mantendrá también una reunión con su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo, según ha informado Asuntos Exteriores en un comunicado.

En Colombia, el ministro tiene previsto inaugurar en Cartagena de Indias el primer Foro Mundial para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino, uno de los más frecuentes y prevenible a través de la vacuna del virus del papiloma humano.

El foro está organizado por los gobiernos de España y de Colombia, junto a organismos internacionales como Fundación Bill y Melinda Gates, Organización Mundial de la Salud, alianza para las vacunas (GAVI) y Unicef.

Desde Cartagena de Indias, Albares volará a Ciudad de Panamá, donde se reunirá con la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney.