La Fiscalía peruana investigará oficialmente a Vizcarra por supuesta corrupción

La Fiscalía de Perú anunció este martes que inició diligencias preliminares al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) como presunto autor de delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal e instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada. El Ministerio Público informó a través de un comunicado difundido en la red social X que las investigaciones están a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales tras la emisión del informe del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Vizcarra aseguró poco después de que esta noticia se hiciera pública que está satisfecho con la apertura de una diligencia preliminar en su contra porque considera que eso "le permitirá demostrar su inocencia". "Esto es lo que queríamos, que de una vez pase (el caso) a la Fiscalía de la Nación (general) para que meritúe todos los actuados, todas las pruebas y diga 'oiga, aquí no hay nada'", dijo Vizcarra en una entrevista con el Canal N, durante la que el Ministerio Público anunció la apertura de las diligencias. Argumentó que el caso de corrupción que investigará la institución no tiene fundamento porque las coimas, que según un testigo protegido, fueron recibidas por trabajadores del Ministerio de Transporte ocurrieron cuando este aún no era presidente y cuando ya no lo era.

El Ministerio Público también anunció este martes que ha iniciado diligencias contra Edmer Trujillo, quien fue en dos ocasiones ministro de Transportes y Comunicaciones del gabinete de Vizcarra, como presunto autor de delito contra la administración pública en la modalidad de organización criminal y contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.

El 30 de enero, la Fiscalía ya confirmó que investiga al expresidente como presunto líder de una red criminal denominada 'Los intocables de la corrupción', cinco de cuyos posibles miembros fueron detenidos por la Policía y el Ministerio Público. "Ellos pertenecerían a la presunta organización criminal 'Los intocables de la corrupción', que estaría liderada por Martín Vizcarra, y habrían ejecutado actos de corrupción, entre marzo de 2018 y diciembre de 2020, para copar puestos con fines ilícitos", señaló la Fiscalía en un mensaje publicado en la red social X. Añadió que la operación está a cargo del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, integrado por fiscales y agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP), liderado por la fiscal Marita Barreto.

La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial José Luis Quispe e incluyó el allanamiento de once domicilios y la incautación de seis bienes muebles e inmuebles en Lima y la ciudad sureña de Moquegua, de la que es oriundo Vizcarra. Previamente, el general Óscar Arriola, jefe de Estado Mayor de la PNP, confirmó que tres de los detenidos fueron funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que la operación aún es reservada y no se puede ofrecer mayor información.