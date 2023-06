La decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de declarar el luto nacional por la muerte de Silvio Berlusconi no ha tardado en alimentar la última polémica en Italia. Políticos de izquierda y centroizquierda, así como intelectuales y observadores italianos, se han expresado en contra de esta medida que, aunque prevista por la ley, es la primera vez que se aplica en el país transalpino para un ex primer ministro. Más aún cuando se suma al funeral de Estado, que se llevará a cabo en el Duomo de Milán este mismo miércoles.

"Los funerales de Estado están previstos y es apropiado que los haya, pero el luto nacional por una persona divisiva como Berlusconi, en mi opinión, no es una elección adecuada", ha dicho Rosy Bindi, exministra y figura histórica del Partido Democrático (PD), la principal fuerza de la oposición. Berlusconi "no tuvo respeto por el Estado cuando evadió impuestos y defraudó al fisco; no tuvo respeto por el Estado cuando se unió conscientemente a una logia masónica con claras inclinaciones subversivas; no tuvo respeto por el Estado cuando, tal vez de manera irresponsable, tenía entre sus empleados a una persona afiliada a las organizaciones mafiosas", ha argumentado el virólogo y senador Andrea Crisanti, perteneciente a la misma formación.

Subversión constitucional

No han sido los únicos. La protesta también ha llegado desde el mundo universitario. Este es el caso de Tomaso Montanari, profesor de Historia de Arte Moderno, y rector de la Universidad para Extranjeros de Siena (UniStraSi), que incluso decidió desafiar abiertamente al Gobierno de Meloni. "A pesar de que la Presidencia del Consejo ha ordenado colocar las banderas a media asta en todos los edificios públicos hasta el miércoles, asumo personalmente la responsabilidad de que las banderas de UniStraSi no sean izadas a media asta", ha comunicado el profesor.

La razón de ello: "(Berlusconi) fue exactamente lo contrario a un estadista, más bien una grotesca subversión del proyecto constitucional. No hay odio, pero tampoco hipócrita santificación", ha explicado Montanari. "Al final, cada uno obedece a su propia conciencia y una universidad que se somete a una historia como esa no es una universidad", ha concluido. "Creo que es lícito preguntarse si, además de los funerales de Estado, el luto nacional no sea una exageración. Yo creo que sí y estoy en contra", ha coincidido, por su parte, Agostino Santillo, diputado del Movimiento 5 Estrellas (M5S, por sus siglas en italiano).

Roberto D'Alimonte, profesor universitario en la Universidad Luiss de Roma, le ha dado la razón, en esta ocasión, a los críticos. "No tengo constancia de que en los últimos 30 años, o tal vez más, se haya proclamado duelo nacional en el caso de un ex presidente del Consejo. (Dicen que) se hace por un personaje que sin duda ha dejado su marca, pero también ha sido una figura muy controvertida. Me gustaría conocer las razones de aquellos que han tomado esta decisión", ha argumentado D’Alimonte, al decirse "sorprendido" por la decisión.

Congreso suspendido

"Decimos 'no' al luto nacional por Berlusconi, un personaje controvertido, implicado con la mafia y la P2. Respetemos al hombre, pero no celebremos al político", han comunicado asimismo las Sardinas, un movimiento nacido en 2019 para aunar el disenso contrario a la ultraderecha italiana. "(Es) el último ultraje", han considerado.

Con todo, fuentes del Parlamento italiano también han confirmado a este diario que, en ocasión del fallecimiento, también el Congreso italiano ha decidido suspender sus actividades durante tres días, desde el pasado lunes. La decisión se tomó "por petición de Forza Italia (el partido de Berlusconi)", aclararon las fuentes, al añadir que los trabajos del hemiciclo se retomarán el jueves.