La low cost Ryanair mete la tijera en Portugal. Según ha anunciado la aerolínea irlandesa, cancela 19 rutas y 5.000 vuelos previstos para este año. Responde, según ha denunciado la compañía en un comunicado, al conflicto de slots (permisos de aterrizaje y despegue) que existe con la portuguesa TAP.

La medida afecta al aeropuerto de Lisboa. Según la denuncia de Ryanair, ha sido "forzada" a reducir sus aviones basados en el aeropuerto lisboeta de 7 a 4, lo que equivale a la cancelación de 5.000 vuelos, 900.000 plazas aéreas y 19 rutas. Asegura también que se pierde 150 puestos de trabajo.

Entre las rutas canceladas hay cinco españolas: Madrid, Alicante, Lanzarote, Tenerife y Zaragoza.

¿Qué rutas se suprimen?

Agadir

Alghero

Alicante

Bari

Billund

Birmingham

Bournemouth

Baden-Baden

Lanzarote

Madrid

Malta

Memmingen

Oujda

Palermo

Perpignan

Potiers

Zaragoza

Tenerife

Wroclaw

¿Por qué se cancelan?

Esta decisión de Ryanair se produce tras sus intentos para que el Gobierno portugués interviniese para liberar los slots que no utilizará TAP en el verano de 2022 y que la irlandesa quería operar. De hecho, los billetes que ahora cancela estaban ya a la venta pese a no tener la garantía de los derechos de aterrizaje y despegue. "Esta acción se debe al hecho de que TAP sigue bloqueando slots en el aeropuerto de Lisboa, los cuales no puede ni va a utilizar este verano", denuncia Ryanair en el comunicado oficial.

Ryanair quería explotar los derechos de despegue y aterrizaje que TAP no utiliza

Ryanair lleva meses pidiendo esos slots de TAP, aerolínea afectada por la pandemia del COVID y para la que la Comisión Europea aprobó ayudas estatales de más de 3.000 millones de euros. Para ello, Bruselas le exigió la elaboración de un plan de reestructuración que le obligaba a liberar 18 slots en el aeropuerto de Lisboa. Pero el plan solo tendrá efecto práctico a partir de la próxima campaña aeronáutica de invierno (a partir de finales de noviembre).

Pasajeros afectados

Ryanair sí garantiza que las 19 rutas que ahora cancela está aseguradas para la próxima temporada de invierno, para cuando sí tendrá los slots suficientes en Lisboa para operarlas.

Sobre los vuelos cancelados, la low cost informa que durante esta semana los viajeros recibirán un correo para que puedan solicitar un reembolso del dinero o buscar un vuelo alternativo.