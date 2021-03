¿Por qué es tan importante el Canal de Suez?

El bloqueo del Canal de Suez después de que el buque portacontenedores 'Ever Given' quedara encallado no es solo un accidente del transporte marítimo. Por esta vía de unos 160 kilómetros pasa una parte importante de todo el comercio mundial. Uno de las mercancías de más importancia es el petróleo, cuya cotización se ha disparado ante el temor a escasez en el suministro.