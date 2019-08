Otro tiroteo en un bar de Ohio deja al menos 10 muertos

Al menos 10 personas han fallecido, incluido el atacante, y 16 han resultado heridas en el tiroteo registrado hoy en la ciudad estadounidense de Dayton (Ohio), menos de 24 horas después de que un ataque similar causara 20 muertos en El Paso (Texas).



"El tirador ha muerto. Hay otros 9 fallecidos también. Al menos otras 16 personas fueron (trasladadas) a hospitales del área con lesiones", informó el Departamento de Policía de Dayton en su cuenta de Twitter.



El tiroteo, que comenzó a la 1.00 hora local (5.00 GMT), ocurrió en las proximidades del bar Ned Peppers, al oeste del centro de Dayton, hasta donde se desplazaron numerosos agentes de policía y ambulancias, según testigos citados por medios locales.







En una comparecencia en el lugar de los hechos, el asistente del jefe de policía Matt Carper dijo que varios agentes llegaron casi inmediatamente y abatieron al atacante.



"Nuestra gente está muy bien entrenada para una situación como esta", dijo, antes de añadir que fue un hecho "muy afortunado que los oficiales estuvieran muy cerca", según recogen medios locales.



Carper explicó que estaban intentado identificar al sospechoso, que usó un arma larga, además de las causas que motivaron el ataque.





