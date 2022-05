Las colisiones y siniestros en las rotondaslas rotondas son más comunes de lo que pensamos. De hecho, la mayoría de accidentes que se producen en ellas se dan por no respetar las normas de tráfico elementales. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), uno de cada tres conductores implicados en accidentes en glorietas en 2020 cometía alguna de estas tres infracciones: no respetar la prioridad de paso, exceder la velocidad y no mantener la distancia de seguridad.

A continuación, te contamos cuáles son las cinco infracciones más habituales y peligrosas que se producen en las rotondas españolas; y las más sancionadas por la DGT. 1. Exceso de velocidad El exceso de velocidad exceso de velocidadcontinúa siendo un gran problema en España, causante de muchos accidentes de tráfico. De hecho, en la última campaña de la DGT, fue la infracción más denunciada por los agentes de Tráfico. Cabe destacar que el 8% de los conductores implicados en accidentes en glorietas interurbanas en 2020 superaba los límites de velocidad establecidos. Y, es que, entrar a una rotonda a gran velocidad puede provocar una colisión con otros vehículos que entran a la velocidad establecida. Asimismo, puede poner en riesgo a los peatones que estén cruzando la calzada en la salida de la rotonda. Como todos sabemos, cuando nos aproximamos a una rotonda es fundamental reducir y adaptar la velocidad, puesto que "estamos en un tramo de vía que no está diseñado para circular a grandes velocidades. Los excesos de velocidad en una glorieta impiden las incorporaciones y cambios de carril a otros vehículos, obligan a invadir varios carriles para controlar el vehículo y multiplica el riesgo y la gravedad de los accidentes", explican desde el Área de Formación de Conductores de la DGT. Por ello, circular en glorietas a gran velocidad está sancionado con una multa de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Además, puede llegar a ser un delito y estar penado con cárcel si hablamos de conducción temeraria y se ponen vidas en peligro. 2. Entrar en una rotonda sin respetar la prioridad Respetar la prioridad de paso en una rotonda es clave para circular con seguridad y evitar accidentes de tráfico con consecuencias fatales. Sin embargo, no respetarla se ha convertido en una de las infracciones más castigada por la DGT, con una de cada cinco sanciones. Según la normativa, los vehículo que circulan dentro de la rotonda tienen prioridad de paso sobre los vehículos que entran. Eso sí, siempre que una señal, marca vial o agente de tráfico no ordenen lo contrario. No cumplir con esta norma y acceder directamente a una rotonda sin respetar la prioridad de los vehículos que circulan dentro puede provocar frenadas bruscas, alcances e incluso colisiones. Por ello, dicha conducta está sancionada con una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del permiso de conducir. 3. Salir de una rotonda desde el interior A la hora de salir de una rotonda, queda totalmente prohibido hacerlo desde un carril interior, cruzándote por delante de otros vehículos. Según la DGT, esta acción es "la maniobra más peligrosa que un conductor puede realizar dentro de una glorieta. Una maniobra ilegal que, combinada con el exceso de velocidad y una colisión en ángulo, puede comprometer la estabilidad y provocar incluso el vuelco de alguno de los vehículos implicados". Esta peligrosa maniobra está sancionada con una multa de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Además, puede llegar a considerarse delito y castigarse con pena de prisión si existe una conducción temeraria que pone en peligro la vida de otros usuarios de la vía. 4. Cambiar de carril sin respetar la prioridad Las infracciones más habituales no sólo se producen en el momento de entrada o salida de una rotonda. También ocurren durante la circulación dentro de la misma. Las infracciones más habituales que provocan un gran número de frenadas inesperadas y alcances entre vehículos son: los cambios continuos de carril, los cambios de carril sin el uso de los intermitentes, no respetar las prioridades de paso y no respetar la distancia de seguridaddistancia de seguridad. Recuerda que al circular por una rotonda, debes utilizar los carriles como en cualquier otro tramo de vía. "Ocuparemos el carril de la derecha, fuera de poblado, y el que mejor convenga a nuestro destino en zonas urbanas. Y cambiaremos de carril siguiendo siempre dos normas básicas: respetar la prioridad de los que ya circulan por él y señalizar la maniobra con la antelación suficiente para no sorprender a otros conductores", explica la DGT. El cambio de carril sin respetar la prioridad de paso está sancionado con una multa de 200 euros, sin la retirada de puntos del carnet de conducir. 5. No dar prioridad a ciclistas y motoristas Cuando circules por una rotonda debes prestar la máxima atención a la presencia de usuarios vulnerables, como los motoristas y ciclistasmotoristasciclistas. Es fundamental que respetes su prioridad en las entradas, salidas y cambios de carril. Asimismo, debes mantener siempre una distancia de seguridad adecuada, puesto que son los usuarios más difíciles de ver y los más delicados en la circulación. Entrar, salir o circular por una rotonda sin dar prioridad a ciclistas o motoristas está sancionado con una multa de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Asimismo, esta infracción puede ser delito si pone vidas en peligro.