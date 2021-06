Ahora que se acerca el verano es momento de recargar el aire acondicionado del coche, pero ¿qué precio tiene rellenarlo de gas y cómo se hace? Estas son las dos preguntas a las que se enfrentan primero los automovilistas, sin saber que existe una tercera si cabe más importante: ¿es necesario?

Y es que en realidad no debería de ser necesario cargar cada año el aire acondicionado del coche, puesto que se trata de un sistema cerrado en el que el gas jamás debería de perderse. Pero al contrario que las neveras, los coches están en continuo movimiento, lo que puede provocar fugas en el circuito. Es decir, que si el coche no enfría bien y es necesario rellenar el gas del sistema de ventilación del vehículo, es porque existe un fallo mecánico.

Pero contando con que casi ningún coche soporta a la perfección el paso del tiempo y que casi todos acaban teniendo fugas en este sistema, lo normal sería recargar el gas del aire acondicionado cada dos años aproximadamente. Si por el contrario, debes hacerlo cada año porque no enfría lo suficiente, lo mejor es que vayas al mecánico para que compruebe si hay alguna fuga importante en el circuito.

Para saber si funciona correctamente, lo primero es observar si enfría correctamente el habitáculo, y si es capaz de desempañar los cristales del coche. El olor a humead al enchufar el aire, también es un buen indicativo de que algo falla.

Cómo mantener el aire acondicionado en buen estado

Para evitar que el aire acondicionado se estropee y toque cargarlo cada verano, lo más recomendable es enchufarlo al menos una vez al mes durante un cuarto de hora. De este modo mantendremos activo el mecanismo y limpiaremos los conductos impidiendo que se acumule suciedad en toberas y filtros.

Tan importante como mantenerlo activo todo el año es no forzarlo. Tanto en verano como en invierno lo ideal es mantener una temperatura media de entre 22 y 24 grados. Si el coche está muy caliente de nada sirve subirnos y ponerlo a 17 grados para que enfríe antes, ya tan sólo forzaremos el máximo el compresor. Antes deberíamos enfriar el habitáculo abriendo puertas y ventanas para evacuar el calor y después activar el aire acondicionado con una temperatura de unos 22 grados.

¿Qué precio tiene recargar el aire acondicionado del coche?

Si hemos sido responsables y hemos realizado un buen mantenimiento del sistema durante todo el año, quizá no haya que cargar el aire acondicionado del coche, pero si el sistema tiene una fuga, cargarlo puede costar aproximadamente 60 euros en el mejor de los casos, pero en algunos sitios puede sobrepasar incluso los 150 euros. Cantidades que no son alarmantes si tenemos en cuenta que la recarga se debe efectuar cada dos años y que empieza a ser necesaria cuando el coche ya ha cumplido algunos años. Y ya que hablamos de dinero, no te pierdas estos siete trucos para ahorrar combustible sin renunciar al aire acondicionado en el coche.

¿Puedo recargar yo mismo el aire acondicionado de mi coche?

Sí puedes, pero no es recomendable a no ser que tengas las cosas muy claras. Lo primero es que si tu coche cuenta con algún tipo de electrificación, es decir, si es híbrido o eléctrico, lo mejor es que no lo hagas porque puedes recibir algún tipo de descarga eléctrica en la maniobra. Pero si es un vehículo con motor de combustión convencional, venden kits de recarga de aire acondicionado del coche por unos precios que oscilan entre 20 y 60 euros. Eso sí, debes saber exactamente qué gas emplea tu vehículo y cómo es el sistema para poder introducirlo correctamente. No suele ser una maniobra muy complicada pero tampoco es cosa de neófitos.