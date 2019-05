Chema Rodríguez, un apasionado de los rallyes

Chema Rodríguez es uno de esos hombres afortunados que encontró en su pasión, los rallyes, no solo un modo de distracción o un chute de adrenalina, sino la posibilidad de trabajar durante toda su vida en lo que le apasiona. A lo largo de su amplia trayectoria se ha dedicado en cuerpo y alma a un sector que le ha dado alegrías y quebraderos de cabeza, pero en el cual ha grabado su nombre para la posteridad, el sector del recambio.

Inquieto desde pequeño, curioso, familiar y con don de gentes, aprendió a conducir con apenas 10 años, nada menos que un autobús, el cual pillaba en la empresa que trabajaba su padre, quien le inculcó el sentido de responsabilidad, el trabajo duro y el amor por el deporte.

En su época de corredor de rallyes, se multiplicaron las anécdotas, y los amigos, pero escaseaban por aquel entonces las piezas para los coches, difíciles de encontrar, por lo que aún sin tener mucha idea ni experiencia se lanzó a la aventura con Recambios Alvi, su primera pequeña empresa o su primer hijo como también suele llamarla.

A día de hoy, más de 40 centros en toda España y sumando, y una familia de casi 500 personas conforman Grupo Recalvi. Los rallyes para Chema Rodríguez, sin lugar a duda fueron su talismán y el motor de arranque de toda su carrera como recambista y es precisamente esto, lo que le ha hecho ponerse en la piel de los más jóvenes, de los que llegan cargados de sueños, pero sin recursos ni sponsors.

En varias disciplinas ha volcado esfuerzos, pues el deporte es una filosofía de vida para él, que no falta a sus citas semanales con el pádel y teniendo muy claro que el deber de las empresas es impulsar y apoyar al deporte base, de cantera.

Con el Rallye Rías Baixas no ha sido distinto, pues no se quedó de brazos cruzados ante una prueba tan importante que ya se daba por perdida y unió fuerzas junto a Fernando Mouriño y Marisa de la Escudería Rías Baixas, quienes, junto a su equipo, retomaron con ilusión y fuerza el trabajo que venían realizando durante muchos años. Este tándem lo completó Iván Corral con su buena sintonía y nuestro alcalde Don Abel Caballero, siempre apostando por los eventos que forman parte de la historia de la ciudad.

Este año se ha subido el listón, acercando el rallye a la ciudad, rescatando el tramo espectacular de O Castro y retomando el del Monte Do Alba, dentro de la venidera edición 53 del Recalvi Rías Baixas.

Queda muy poco para que se enciendan los motores (la prueba se disputa el viernes 17 y sábado 18 de mayo), margen suficiente para que Chema y todo su equipo de colaboradores sigan gestando ideas de última hora. Con su andar inquieto, "a cuatro mil" como él mismo se describe y con su típica coleta, le veremos como uno más, reclamado por todos, mezclado entre la gente con su habitual sencillez, pero con la satisfacción de haber hecho todo lo que estaba en sus manos para seguir apoyando al deporte que tantas satisfacciones le ha dado.