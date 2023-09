El Parlamento de Galicia ha acordado como resolución manifestar su apoyo al conjunto de los profesionales del sector pesquero gallego, en particular a la flota de Vigo, “ejemplo de compromiso con el cumplimiento de la ley, de la trazabilidad y de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.

Por unanimidad, ante una iniciativa que defendió el PPdeG, la Cámara reprueba “cualquier valoración que, alejada de la realidad, suponga poner en cuestión su buen hacer, como es el caso del documental elaborado por National Geographic”. La diputada del PPdeG Teresa Egerique ha mostrado su respeto a la libertad de expresión, pero ha rechazado la “infamia” de un documental cuyo trailer con alusiones a Vigo fue retirado. La parlamentaria del BNG María do Carme González ha criticado los “tópicos trasnochados sobre Galicia” de los que “tira” el documental, “tratando de dañar a un sector que lleva años trabajando para adaptarse” a las exigencias normativas. Por parte del PSdeG, Patricia Otero ha advertido de que “hay líneas rojas” y “no se pueden difundir noticias sin contrastar como las que iban en el trailer de este documental”.