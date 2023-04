Vendidas en subasta pública, donadas a entidades sin ánimo de lucro o destruidas. Así podrían acabar las 13 pequeñas embarcaciones –10 planeadoras y tres botes– que han sido incautadas cautelarmente por la Xunta, en caso de ser declaradas “en abandono”. En una resolución de finales de marzo plasmada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), la Administración gallega establece un plazo de seis meses para que los propietarios acrediten la titularidad de los mencionados barcos. Para ello, facilitan una descripción de las naves, arrojando detalles que van desde su color hasta el motor que emplean, pasando por su eslora, manga o puntal.

La mayoría de estas chiquititas naves no superan los cinco metros de largo y los dos de ancho, son de pocos caballos y carecen de placa identificadora que permita a las autoridades ponerse en contacto con sus posibles dueños. Entre los tonos que más destacan sin duda ganan el rojo y el azul, combinados en ocasiones con blancos y negros.

“En el caso de bienes incautados cautelarmente por la Comisión de Infracciones, y de los cuales no se conoce su propietario, no es posible la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador y, asimismo, no es posible requerirlo para su retirada al desconocerse su titularidad”, informa la Consellería do Mar.

En este sentido, debido a los problemas de ocupación de las instalaciones donde se depositan y custodian los citados bienes muebles (artes, aparatos, útiles de pesca y marisqueo, equipos y otros accesorios) y del gasto derivado, la Xunta no se plantea quedarse con ellos.

Así, los propietarios tienen medio año desde ayer para presentar una reclamación justificando la titularidad de estos barcos. Una vez transcurra dicho periodo, “serán declarados en abandono y el órgano competente de la Consellería podrá decidir su venta en subasta pública, su entrega a entidades sin ánimo de lucro o de carácter benéfico o su destrucción”.