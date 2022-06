Sardina grande y barata por San Juan

Las rías gallegas están llenas de sardina. La flota de cerco lo viene avisando desde hace meses y, con la llegada del verano, las lonjas también están siendo invadidas por la especie. Los barcos están descargando grandes cantidades estos días, en los que se espera una alta demanda de cara a las ya tradicionales parrilladas al aire libre. Y aunque el tiempo no acompañe, la noche de San Juan contará con este tradicional preparado. Las plazas de abastos, como la de ayer del Calvario, notan las ganas de los consumidores por la sardina. “Se está vendiendo bien, compré dos cajas ya no me queda ni una”, decía Leticia Álvarez, de la Pescadería Manuela. Sin embargo, el precio no está tan alto como en otras ocasiones. La más cara, la capturada por la flota artesanal del xeito, se vendía a 8 euros el kilo, mientras que para jornadas como la de mañana la especie llegaba a superar los 15 euros. “El tiempo igual está influyendo”, comentaba por su parte Sandra Vidal, de Froitos do Mar San Simón.

La flota gallega encara San Juan con más sardina y el precio medio un 10% más alto La pesquería de sardina comenzó este año con más cuota que en los anteriores gracias a los buenos resultados del plan de gestión impulsado por España y Portugal sobre la especie desde que los científicos detectaron una merma importante en la población en 2017. El tope adoptado este año para la flota española es de 14.827 toneladas, de las que 8.688 se pueden capturar en aguas del Cantábrico Noroeste, lo que afecta directamente a los 150 barcos de cerco de y las decenas de embarcaciones con licencia para el xeito en la comunidad gallega. Desde el arranque de la campaña las descargas ya empezaron a llegar a los puertos gallegos. El consumo del cupo español se situó a mediados de este mes en el 25% (según datos de la Secretaría General de Pesca), por lo que la Administración decidió abrir la mano para aumentar los cupos diarios del cerco y aprovechar la etapa veraniega, con topes de 9.000 toneladas por semana. La idea de Pesca es que la flota aprovechase el alza de los precios en verano y, sobre todo, para fechas señaladas como la de San Juan. Mañana, supermercados y plazas de abastos volverán a llenarse de sardina para celebrar la noche más mágica del año. “Este año la verdad es que la fecha cuadra bien”, apunta la pescantina Sandra Vidal. En O Calvario, los precios ya empezaron a ser superiores en las últimas jornadas, llegando ayer a una media de 7 euros/kilo, desde los apenas 6 euros de las piezas capturas por el cerco hasta los 8 o más alcanzados por las capturas del xeito. Como es tradicional, se espera una subida mayor para hoy, aunque las profesionales descartan que sea como en otros años. “No parece que vaya a estar muy cara, la verdad”, reconoce Vidal. “No sé qué va a pasar mañana [por hoy] y espero que no suba mucho, pero me puedo equivocar”, señala por su parte Leticia Álvarez. Lo que sí está claro es que tanto la calidad como la demanda sigue siendo altas. “Al ver el precio la gente se anima”, explica Álvarez. Eso sí, en lonja los precios siguen siendo mucho más bajos para el sector pesquero. Según los datos de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), en Vigo estuvo en 1,57 euros de media y en A Coruña entre 1,3 y 2,5. Es decir, unas tres veces menos que el precio alcanzado en la venta al público.