La letra pequeña del pacto de la OMC pone en jaque 900 empleos de 22 barcos gallegos

La Organización Mundial del Comercio (OMC) llegó la pasada semana a un acuerdo histórico sobre los subsidios pesqueros. Tras 21 años de negociaciones, la XII Conferencia Ministerial, celebrada en Ginebra, puso coto a que los países miembro entreguen apoyos a aquellos operadores “que practiquen la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) o actividades relacionadas”. La flota gallega y del resto de España, ya de por sí muy controlada por la Unión Europea y las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), pudo celebrar que las bonificaciones para el combustible no se verán afectadas.

La flota de Galicia logra salvar la ayuda al gasoil en un acuerdo histórico de la OMC Sin embargo, una vez salvado este match-ball la “letra pequeña” del acuerdo deja una amarga realidad para una parte importante de la flota pesquera de Vigo y su área que, ante falta de otras oportunidades (en forma de cuotas o acuerdos con otros países), faena en aguas internacionales. Los 22 buques de bandera española que faenan frente a las aguas territoriales de Argentina, una zona que no está controlada por una OROP, no podrán recibir ninguna ayuda. “Básicamente han sido los sacrificados en este ejercicio”, lamentan desde la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI). En total, son 900 tripulantes y hasta 3.500 trabajadores indirectos en tierra. Los barcos que faenan en esa zona del mundo son 22 grandes arrastreros con una media de 40 tripulantes cada uno, que van con observadores a bordo y que, por ejemplo, evitan zonas de pesca sensibles gracias al cartografiado realizado por parte de España en el pasado. “Comparten” espacio con decenas y decenas de barcos asiáticos, principalmente chinos, que capturan con sus poteros calamar en la conocida como milla 201. Esa zona, al contrario que en el resto del globo, no está bajo el control de una OROP. La disputa entre Argentina y Reino Unido por el archipiélago de Malvinas (Falkland Islands) impide que los países se pongan de acuerdo pese a los muchos intentos en los últimos años. Por este motivo, allí la flota asiática trabaja sin control, depredando un rico caladero para abastecer la imperiosa demanda de alimento de su vasta población. Los barcos no podrán optar a las ayudas del FEMP Con esta realidad, el artículo 5 del acuerdo recoge en su primer punto que “ningún miembro concederá ni mantendrá subvenciones” para barcos que pescan “fuera de la jurisdicción de un miembro ribereño o un no miembro ribereño y fuera de la competencia de una OROP pertinente”. En base a ello, los 22 buques se quedarán sin apoyos a los que tenían derecho –y tienen hasta que entre en vigor el acuerdo–, como son los relacionados con, por ejemplo, el Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), como pueden ser apoyos para el cese temporal o definitivo de la pesca. En este fondo también se incluyen, además, aquellas medidas en las que estos barcos participan de forma colectiva, como los incluidos en las organizaciones de productores para labores de promoción de sus capturas, de medidas de seguridad, de desarrollos de I+D... Argentina y Malvinas buscan poner freno a la pesca ilegal en un caladero clave para Galicia Para ARVI, esto supondrá en la práctica un perjuicio grave para la flota gallega, como ya adelantaba su presidente Javier Touza la semana pasada, ero no así para los asiáticos (son barcos chinos, coreanos y taiwaneses). “Harán lo que quieran”, señalan las mismas fuentes, “no aplicarán la misma vara de medir que la UE”. “En nuestro caso tenemos tres barcos pescando en esa zona, pese a que están con observadores científicos a bordo y están totalmente regulados”, explica el gerente de la asociación Anacef, Juan Martín Fragueiro, que lamenta que estos barcos “ahora tengan una penalización” cuando precisamente “España dio un ejemplo ante el mundo con sus medidas de control”.