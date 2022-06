La flota de Galicia logra salvar la ayuda al gasoil en un acuerdo histórico de la OMC

Ha tardado 21 años, pero la medida ya está aquí. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha acordado, en su XII Conferencia Ministerial, celebrada en Ginebra, eliminar las subvenciones a cualquier buque u operador “que practique la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) o actividades relacionadas”, según consta en el texto, al que ha tenido acceso FARO. El acuerdo prohíbe a todos los países de la OMC, independientemente de que suscriban o no el pacto, conceder ayudas (ya sean al combustible, a la formación del personal, a la mejora de instalaciones...) a barcos y armadores que no respeten ciertas prácticas sostenibles ni a las actividades pesqueras de una población sobreexplotada.

Planeaba la preocupación de que la flota española (y, con ella, la gallega) perdiera las ayudas al gasoil, ya que distintas voces argüían que un combustible más barato llevaría a la sobrepesca. Finalmente se mantienen estas subvenciones porque cada barco solo puede pescar su cuota asignada. La cumbre de la OMC por los subsidios al gasóleo deja en alerta al sector pesquero La situación actual es conflictiva porque territorios como la UE, Australia o Japón, entre otros, ya vienen aplicando medidas para combatir la pesca INDNR. En este sentido, “el acuerdo es muy positivo porque reconoce los esfuerzos de la UE y de la flota europea y consigue crear un level playing field”, es decir, un escenario en el que todos los actores faenan en igualdad de condiciones, cuenta a este diario la gerente del Centro de Innovación de Estudios Jurídicos Marítimos y Pesqueros (MarInnLeg), Annina Bürgin. En la UE, por ejemplo, los operadores no pueden cometer infracciones graves un año antes de la aplicación de la ayuda ni cinco años después (en cuyo caso se verían obligados a devolverla). Pero otras regiones del mundo tienen normativas más laxas, que no solo conceden ayudas a operadores de pesca INDNR, sino que además son poco transparentes a la hora de publicar qué ayudas se conceden y en función de qué criterios. Es precisamente la reticencia de estos territorios a cumplir una normativa más estricta lo que, en parte, explica la demora de este acuerdo. Con todo, que el texto haya salido adelante no significa que todo esté hecho. Para empezar, “hay que ver cómo se aplica y cómo se vigila que se cumple”, advierte el director gerente de la Organización Europea de Armadores (Europêche), el vigués Daniel Voces. Además, “el texto no es tan ambicioso como podría ser”, añade, y tiene que ser ratificado por dos tercios de los miembros de la OMC. “Va a llevar tiempo”, vaticina. Efectos en la flota gallega Los que “van a tener problemas”, coinciden Voces y el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, son los buques que no faenan en una organización regional de ordenación pesquera (OROP). Se trata de organismos intergubernamentales dedicados a la gestión sostenible de la pesca en aguas internacionales, compuestos por los países ribereños y los que pescan en esa zona. Existen en todo el mundo, pero, por tensiones geopolíticas entre Argentina y las Islas Malvinas, las aguas internacionales de la zona no tienen una OROP y, fuera del amparo de estas entidades, no se puede acceder a ninguna ayuda. La reunión de la OMC se prolonga un día ante la falta de acuerdos, también en pesca ¿Problema? Galicia tiene 22 buques faenando en esas aguas, todos pertenecientes a ARVI, cuenta Touza. Se trata de grandes arrastreros dedicados normalmente a la merluza o a la pota. “Ellos van a ser los grandes perjudicados”, lamenta. El hecho de excluir a este tipo de barcos de las ayudas “es una medida de presión para evitar que haya zonas sin regular”, cuenta Touza.