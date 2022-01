La investigación culpa al “Intermares” por el abordaje que acabó en naufragio en Vigo en 2019

Las tranquilas aguas cercanas a la isla de Toralla, en la ría de Vigo, vivieron un accidente que se pudo convertir en tragedia a finales de noviembre de 2019. El buque escuela Intermares, de 79 metros de eslora, se llevaba por delante al pequeño pesquero Romo Dos, cuyos dos tripulantes, Luis Lorenzo Soliño y Roberto Martínez Rodal, salvaron milagrosamente la vida. Más de dos años después, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) ha publicado su informe sobre lo sucedido, resolviendo que el barco de la Armada fue el culpable del accidente. El análisis halló que la embarcación se salió canal sur del dispositivo que regula el tráfico en la ría de Vigo hasta impactar con el pesquero.

El abordaje tuvo lugar a primera hora del lunes 25 de noviembre de aquel año a una milla al norte de Toralla. Según lo recogido por la Ciaim, que calificó el accidente como “muy grave”, el suceso tuvo lugar a las 8.20 horas, cuando el choque produjo el posterior hundimiento del pesquero de solo 9,7 metros de eslora y sus dos tripulantes, ambos vecinos de Cangas, fueron recogidos por la dotación del propio buque escuela.

Versiones

En el informe de la Comisión dependiente del Ministerio de Fomento se incluye la versión del patrón del pesquero. En su declaración, el día siguiente, afirma que estaba buscando las nasas largadas el día anterior, el 24, cuando fue embestido por el Intermares. Se hundió “hasta cinco de profundidad” tras el impacto y el repentino hundimiento y, cuando pudo salir a la superficie, se agarró a un aro salvavidas junto al marinero, que había hecho lo mismo. Un barco auxiliar del buque de la armada los auxilió “aproximadamente 20 minutos” después.

A su juicio, el Intermares “no respetó la circulación por el canal sur de entrada” a Vigo y que “no mantuvo una vigilancia adecuada”. De igual forma, informaba que se había mantenido atento a la radio, por si recibía cualquier aviso.

Por parte de la Armada, la versión es distinta. Según la declaración recogida, el navío estaba preparándose para acoger al práctico del puerto cuando divisó a “una embarcación a alta velocidad (10-15 nudos)” que navegaba “a rumbo de colisión”. Tras informar de la situación, y al comprobar que el otro barco “no corrige ni rumbo ni velocidad”, el responsable del Intermares decidió “parar inmediatamente las máquinas y dar atrás toda”, efectuando a la vez “señales sonoras con el tifón reiteradas veces”, algo que el patrón del pesquero negó.

Conclusiones de la Ciaim

Si bien concluye que el patrón del pesquero “desatendió la navegación” para buscar las boyas que identificaban la situación de las nasas, para la Ciaim está claro que el Intermares, que había cambiado guardia en el buque unos 20 minutos antes del accidente, varió el rumbo que había trasladado a Vigo Tráfico (que coordina la navegación en la zona) de cara a recoger al práctico, pasando de un rumbo de 045º a otro de 070º, saliendo del canal (el sur) de la ría. De haber mantenido lo trasladado, “presumiblemente ambos buques habrían pasado estribor con estribor”, es decir, no hubieran chocado, ya que el pesquero iría por fuera del canal, como fue, y el navío de la Armada por dentro. De hecho, el oficial de guardia del Intermares “interpretó erróneamente” la presencia del pesquero, ya que entendió que tendría “preferencia de paso”.

Así, la Ciaim entiende que el buque de casi 80 metros “invadió una zona de navegación costera en la que no debía de estar” tras un giro que, por sus dimensiones, no podía completar sin salirse del canal sur que regula la entrada y salida de la ría. Además, como al patrón del pesquero, atribuye al oficial de guardia el no haber ejercido “una vigilancia eficaz”. En el mismo sentido, critica a los responsables de Vigo Tráfico por no alertar a ambos buques “de su presencia mutua” en las cercanías.