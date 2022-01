La Universidade de Vigo, a través de su Campus do Mar, acaba de emprender un programa de capacitación en gestión de proyectos de investigación e innovación en educación superior universitaria en Perú. Alrededor de un centenar de docentes, investigadores y gestores de universidades peruanas se verán beneficiado, así, por el convenio en del que también forma parte activa el Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa, (ICSEM). Este curso se enmarca dentro del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional del Ministerio de Educación de Perú. Con el propósito de brindar servicios de calidad a nivel nacional para el sector educativo, el Campus do Mar incidirá especialmente en el campo de la investigación académica. “El objetivo es apoyar el desarrollo de competencias en gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación a docentes, investigadores y gestores de las universidades de Perú”, explica la Universidade de Vigo en un comunicado. En total, son once las instituciones las que se pueden beneficiar de este programa de capacitación y que van mucho más allá de la capital peruana.

El curso, que dio comienzo a mediados de esta semana, cuenta con tres bloques temáticos principales. Por una parte, un programa de capacitación en línea de noventa horas; por otra, un programa de acompañamiento virtual para el planteamiento de un proyecto piloto y, en último lugar, la elaboración de una guía de gestión. La vicerrectora de Investigación de la Universidade de Vigo, Belén Rojizo, señalaba así los objetivos del programa: “Trátase de desenvolver competencias para xestionar proxectos de investigación, polo que isto vai ser un win-win no que imos compartir experiencias dende ambos lados”.