El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado la apuesta del sector pesquero gallego por el I+D+i durante la inauguración del Pescanova Biomarine Center de O Grove, el primer centro privado de investigación en acuicultura de España que busca situar a la compañía en la vanguardia mundial en este ámbito.

En concreto, según informa Nueva Pescanova, estas instalaciones supusieron una inversión de 7,5 millones de euros y constan de 4.000 metros cuadrados y un parque de placas solares con capacidad para producir casi 300.000 kilovatios anuales, lo que equivale "a plantar más de 7.000 árboles", tal y como explica la empresa.

En este centro trabajan ya más de 40 investigadores que ya lograron cerrar "por primera vez en la historia" el ciclo de reproducción del pulpo en acuicultura. De hecho, consiguieron no solo que los ejemplares nacidos en Nueva Pescanova hayan llegado a su edad adulta, sino también a que puedan reproducirse fuera de su hábitat natural.

Ahora mismo se está trabajando ya "con la quinta generación" de estos pulpos, ya que los tataranietos de Lourditas -el primero en nacer en acuicultura, crecer y ser madre en el seno de la compañía- acaban de ser padres. De este modo, el Grupo Nueva Pescanova prevé empezar a comercializar los primeros pulpos de acuicultura del mundo en el verano de 2022.

El Pescanova Biomarine Center de O Grove trabaja ya en varios proyectos en colaboración con socios tecnológicos, universidades y centros de investigación. Ejemplo de ello, tal y como destaca la empresa, son los proyectos con inteligencia artificial y Big Data en la acuicultura del langostino con Microsoft, lo que permite "controlar el 100% de los procesos de forma automática y en tiempo real" para "potenciar la eficiencia y sostenibilidad" de los cultivos y "garantizar la trazabilidad alimentaria" y de su estado de salud.

Durante su visita al nuevo centro de O Grove, en la que ha estado acompañada de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, el presidente de la Xunta ha reivindicado el peso del sector pesquero gallego en Europa, ya que la comunidad produce "el 20 por ciento" del pescado y marisco criado en el continente y el "85 por ciento" del de España. No en vano, Feijóo ha reivindicado que la acuicultura generó en Galicia en todo 2020 más 254 millones de euros, con 400 personas más trabajando, por lo que el total de empleos en este sector llega ya a 5.600.

En este contexto, ha ensalzado al Grupo Nueva Pescanova como "ejemplo" de ese compromiso con la innovación y la sostenibilidad de los recursos marinos: "Estamos hablando de una multinacional líder en la comercialización de los productos del mar y que hoy ponen a funcionar el Pescanova Biomarine Center, el primer centro privado de investigación acuícola de España y uno de los tres más importantes de Europa". Así, Feijóo ha apuntado a las "nuevas técnicas sobre genética, nutrición, salud y bienestar animal" que se desarrollarán en estas instalaciones.

El presidente de la Xunta también ha aprovechado su intervención en la inauguración para reivindicar que la partida dedicada a la Consellería do Mar en los presupuestos autonómicos sube hasta los casi 200 millones, tras incrementar "un 50 por ciento" en los últimos cinco años.

"Y vamos a seguir trabajando en la comercialización y en la transformación", ha prometido, al tiempo que ha recordado que desde 2009 la Administración que él dirige ha invertido 70 millones en "mejora" de las pymes y en la "transformación de productos" del mar y de la acuicultura.

Asimismo, Feijóo ha destacado "la oportunidad" que suponen los fondos europeos 'Next Generation', para los que Galicia impulsa siete iniciativas en el área de la industria marítimo-pesquera que suponen una inversión de más de 500 millones y con los que se espera crear 1.000 puestos de trabajo.

MUSEO PESCANOVA BIOMARINE

Anexo al Pescanova Biomarine Center, O Grove cuenta también con el Museo Pescanova Biomarine, concebido como un espacio divulgativo y abierto al público que busca "concienciar sobre la importancia del cuidado de los ecosistemas marinos", aparte de recorrer la historia de la acuicultura desde China en 3.500 a.C. hasta el presente y el futuro.

Precisamente, el presidente del Grupo Nueva Pescanova, José María Benavent, ha citado a la multinacional Morgan Stanley en su estudio 'The future of the Foods' de 2020, para pronosticar que "el crecimiento de la acuicultura va a ser en la década de 2020 a 2030 de un 5% anual compuesto, hasta alcanzar en ese 2030 un volumen global de 300.000 millones de dólares en valor".