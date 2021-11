Conxemar ataca a la Seafood y clama que no podrán convivir dos ferias en España

¿Quién es Diversified, la sociedad a la que aludió ayer Conxemar? Se trata de Diversified Communications, un holding con sede en Portland (EE UU) que organiza la mayor feria global de pescado, la Seafood Expo Global. Hasta 2019 –la cita de 2020 se canceló por el COVID– se celebraba en Bruselas, pero decidió trasladarse a Barcelona. “Deja Bruselas después de un gran éxito de 28 años, porque [...] suponemos recibirá subvenciones de 6 millones del ayuntamiento y otros 6 millones de euros la Generalitat, lo cual sería un beneficio superior al conseguido por la propia organización de la feria”, continúa el comunicado. Es más, la propia Conxemar justifica su decisión de posponer la feria de Bruselas en las estrategias de Diversified, no por propia iniciativa.

“Conxemar entiende que no es posible la existencia de dos ferias a nivel mundial en un mismo país, como demuestra la experiencia”, abunda. No es la primera vez que la Seafood ha intentado hacer mella en la feria de Vigo; trató, sin éxito, de solapar la exposición del Ifevi con un evento de nuevo cuño, la Seafood Expo Southern, también en Barcelona. No llegó a la cuarta edición por falta de asistentes.