El verano de las lonjas gallegas: precios más altos y menos toneladas subastadas

El verano, la relajación de las restricciones del COVID, la recuperación del turismo y una tímida vuelta a la normalidad reequilibran las balanzas de las lonjas. Porque entre junio y septiembre del presente ejercicio se subastaron menos kilos de pescado que en los mismos meses del año anterior, sin embargo, sus precios han repuntado. El periodo estival de 2021 se ha saldado con un total de 37 millones de kilos de género subastado, un 30% menos respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a esta caída, el importe económico del producto vendido en Galicia se redujo tan solo un 6,7% respecto al año pasado, hasta los 110 millones de euros.

Las cifras del periodo estival reflejan la recuperación de la hostelería y el alza del turismo | El jurel acusa la falta de oferta y la sardina el efecto contrario, lo que reduce sus precios

Son múltiples los motivos que condicionan estas cifras. Y es que la relajación de las restricciones y el empuje que ha experimentado la hostelería han dado un impulso a la comercialización de pescado en las lonjas gallegas. Un combo en el que tiene mucho que ver el tirón que el turismo nacional ha mantenido durante todo el verano en Galicia. “La pandemia el año pasado nos pulió de frente. Este año se recuperó bastante. El turismo ha hecho que los precios subieran”, comenta el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero. Sin embargo, el portavoz considera que “de poco nos sirve que los nacionales se muevan porque estos ya consumen productos de las lonjas gallegas que se exportan a otros puntos de España”.

También hay razones que justifican esa bajada de la cuantía de pescado subastada en las lonjas gallegas. “Este verano ha sido atípico en cuando al sol. Hizo buen tiempo y no se pescó. Si no hay movimiento de mar no se pesca”, explica Otero. Y es que, según razona, las cuotas son más o menos las mismas que el año pasado, “son mayores en bonito respecto al año pasado, pero lo que hubo de menos en un lado, hubo de más en otras cuotas. Las embarcaciones, además, fueron las mismas”.

Ventas de pescado en las lonjas gallegas 2021 Kilogramos subastados (millones de kilos) 2020 10,6 6,02 5,8 4,6 2,8 A Coruña Vigo Ribeira Burela Celeiro 12 9,5 10 5,6 3,9 37 TOTAL 52,6 2021 2020 Precio medio (€/Kg) Precio medio (€/Kg) Kilos Kilos Facturación (en millones de euros) 1,14 0,62 3,75 1,15 33,1 4,53 0,62 12,76 19,01 9,39 0,72 0,61 3,74 1,61 25,8 3,81 0,59 9,42 16,03 8,9 Xurel Xarda Bonito Sardina Ameixa fina Merluza Lirio Navaja Nécora Pulpo 5,1 millones 398.773 1,8 millones 6,18 millones 62.280 5,5 millones 6,37 millones 199.023 53.402 451.628 16,3 millones 2,5 millones 1,6 millones 1,8 millones 76.700 6,12 millones 6,2 millones 198.273 70.010 90.451 20,2 18,6 18,4 9,8 9,6 A Coruña Burela Vigo Ribeira Celeiro 19 17,2 25,08 11,2 10,6 110 TOTAL 118 Ventas de pescado en las lonjas gallegas 2021 Kilogramos subastados (millones de kilos) 2020 10,6 6,02 5,8 4,6 2,8 A Coruña Vigo Ribeira Burela Celeiro 12 9,5 10 5,6 3,9 37 TOTAL 52,6 Facturación (en millones de euros) 20,2 18,6 18,4 9,8 9,6 A Coruña Burela Vigo Ribeira Celeiro 19 17,2 25,08 11,2 10,6 110 TOTAL 118 2021 2020 Precio medio (€/Kg) Precio medio (€/Kg) Kilos Kilos 1,14 0,62 3,75 1,15 33,1 4,53 0,62 12,76 19,01 9,39 0,72 0,61 3,74 1,61 25,8 3,81 0,59 9,42 16,03 8,9 Xurel Xarda Bonito Sardina Ameixa fina Merluza Lirio Navaja Nécora Pulpo 5,1 millones 398.773 1,8 millones 6,18 millones 62.280 5,5 millones 6,37 millones 199.023 53.402 451.628 16,3 millones 2,5 millones 1,6 millones 1,8 millones 76.700 6,12 millones 6,2 millones 198.273 70.010 90.451 Ventas de pescado en las lonjas gallegas 2021 Kilogramos subastados (millones de kilos) 2020 10,6 6,02 5,8 4,6 2,8 A Coruña Vigo Ribeira Burela Celeiro 12 9,5 10 5,6 3,9 37 TOTAL 52,6 2021 2020 Precio medio (€/Kg) Precio medio (€/Kg) Kilos Kilos Facturación (en millones de euros) 1,14 0,62 3,75 1,15 33,1 4,53 0,62 12,76 19,01 9,39 0,72 0,61 3,74 1,61 25,8 3,81 0,59 9,42 16,03 8,9 Xurel Xarda Bonito Sardina Ameixa fina Merluza Lirio Navaja Nécora Pulpo 5,1 millones 398.773 1,8 millones 6,18 millones 62.280 5,5 millones 6,37 millones 199.023 53.402 451.628 16,3 millones 2,5 millones 1,6 millones 1,8 millones 76.700 6,12 millones 6,2 millones 198.273 70.010 90.451 20,2 18,6 18,4 9,8 9,6 A Coruña Burela Vigo Ribeira Celeiro 19 17,2 25,08 11,2 10,6 110 TOTAL 118

Al analizar detalladamente las especies se observa que el jurel es el que ha experimentado una caída mayor en cuanto a kilogramos subastados, de los 16,3 millones del verano del año pasado a los 5,1 del actual periodo estival. “De jurel hubo menos oferta y eso siempre supone un alza en los precios. No es año de jurel, es preocupante la escasez de esta especie que tenemos”, apunta Andrés García, portavoz de la Asociación del Cerco de Galicia (Acerga), sobre una especie cuyo precio medio ha repuntado de los 0,72 euros el kilogramo a los 1,14 euros.

Ocurre lo contrario con la sardina, la cuantía subastada ha crecido desde los 1,8 millones de kilogramos de hace un año hasta los 6,18 millones de kilos del reciente verano. Así su precio ha bajado de los 1,61 euros a 1,15 euros el kilogramo. “No es un gran precio”, determina García, “lo achacamos a la pérdida de mercado que arrastramos desde hace cinco años, a la escasez de cuotas. Al perder mercado, perdimos el precio de la sardina”. La cuota tanto de sardina como de anchoa es poco rentable para la mayor parte de los barcos, incide García observando los precios.

También los expertos miran atentamente al bonito, que se mantuvo en un precio en línea con el del año pasado y experimentó una ligera subida de kilogramos subastados, hasta los 1,8 millones. En este sentido, Otero denuncia las prácticas que realizan algunos barcos que pescan grandes cantidades en pocos días. “Tenemos que ir al mar a por dinero no a por pescado”, incide. “Es algo que pasa en la pesca de cebo vivo, suelen pescar mucho pescado en poco tiempo. Pero con esta práctica se invade el mercado de pescado en poco tiempo y, si hay mucha oferta, los precios bajan”

En todo caso, considera el portavoz de las cofradías que se está produciendo una recuperación del sector: “poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Es algo que necesitamos. En verano esas caídas de pesca se pueden suplir con una subida de precios”, apunta, “es una buena noticia”.