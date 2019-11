La conselleira do Mar, Rosa Quintana, insistió ante la Comisión Europea para que los fondos destinados para ayudas por los problemas que pueda ocasionar el Brexit no provengan del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Quintana hizo esta petición de la asamblea general de la Comisión do Arco Atlántico, que se desarrolla en Oporto (Portugal).