El cerco gallego reserva la cuota de caballa para cuando tenga "mejores precios"

La flota gallega del cerco todavía tiene cuota disponible para poder capturar caballa, aunque la mayor parte de los cerqueros guardarán la cuota disponible para cuando la especie tenga más valor en el mercado. "Esperaremos para capturarla, ahora mismo no se trabaja. Aguantaremos para pescarla cuando vaya más cara", expone el representante de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García, que añade que no se hizo pesquería porque "la cuota que tenemos es muy pequeña". El vicepresidente de Cerqueiros Galegos explica que cada embarcación que pertenece a su asociación "la pesca según quieran o puedan". "Algunos optan por dejar la cuota que tienen para otro momento, cuando valga más", señala González.

Las alternativas que tiene la flota del cerco son bastante limitadas, así que por el momento las especies que le permite seguir faenando son la anchoa y el jurel. La campaña de la primera empezó el pasado 1 de marzo, aunque no todas las embarcaciones se desplazaron al Cantábrico para pescarla. "Los barcos grandes de Portosín están todos arriba, solo quedaron aquí cuatro pequeños", apunta el vicepresidente de Cerqueiros Galegos. En el caso de Acerga -asociación que reúne a 107 buques-, son cerca de 40 cerqueros los que se encuentran ya en aguas del norte.

Por el momento la pesquería es "irregular", no porque no haya recurso, sino por su tamaño, lo que también afecta a su precio. "Los compañeros dicen que hay mucha anchoa pequeña, aunque ayer -por el lunes- la que capturaron era grande", concreta González. El portavoz de Acerga sostiene que cuando se pescan ejemplares de mayor tamaño "va a buen precio", pero si es pequeño no. "Esta noche -por la del lunes al martes- algunos capturaron pescado grande, otros mediano, pero al que le toque de menor tamaño lo vende muy barato", afirma García.

El consumo de la cuota está siendo elevado, por lo que se empezaron a tomar ciertas medidas. "Se rebajaron los días de trabajo porque había mucha anchoa y era pequeña. El viernes pararán, aunque dependerá del mal tiempo", manifiesta el vicepresidente de Cerqueiros Galegos.