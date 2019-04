El "xeito" limita la pesca para estirar la cuota de sardina: "Lo que tenemos no da para más"

La flota del xeito de Galicia ha reducido los topes de pesca de sardina para intentar estirar la escasa cuota al máximo para que llegue, por lo menos, para disponer de 45 toneladas en los meses de junio, julio y agosto. Los patrones mayores de las cofradías afectadas y la Consellería do Mar se reunieron ayer en Santiago para analizar la evolución de la campaña y decidieron reducir las capturas de 30 a 20 kilos por barco y tripulante. Según informaron desde las cofradías, el con sumo de las 10 toneladas fijadas hasta finales de abril alcanzó ya los 9.400 kilos y la bajura teme sobrepasara el límite y verse perjudicados el resto del año. "Con lo que tenemos de cuota no da para más", lamentan.

El xeito, cuya flota está formada por unas 400 embarcaciones (aunque no todas se dedican todos los años a la sardina), cuenta este año con un tope de solo 62,07 toneladas para la primera de las dos campañas del año. Así lo decidieron España y Portugal en el plan fijado para este año, que prevé unas capturas totales para ambos países de 10.300 toneladas. Tal y como adelantó FARO, el xeito abrió su pesquería el pasado enero con 5 toneladas para el primer trimestre tras el visto bueno de la Xunta (conforme al plan del año anterior). La misma cantidad fue fijada para este mes y hasta la fecha capturaron 9,4 toneladas de las 62,7.

Sin embargo, el verano está cada vez más cerca y el cupo va a ser necesario. Por este motivo ayer se celebró un encuentro entre la secretaría xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, y los responsables de los pósitos comenzó a las 15.00 horas, que finalizó con esa limitación a la pesca. "Intentaremos aguantar lo máximo posible", explica el patrón mayor de A Illa de Arousa, Juan José Rial Millán. A su juicio las 62,7 toneladas son insuficientes y, por este motivo, piden "al menos la misma cantidad que el año pasado", que fueron unas 100 toneladas.

Clemente Bastos, patrón mayor de Redondela, indica por su parte que la reducción en el tope por barco y tripulante es "porque nos podemos pasar de las 10 toneladas". "La cuota no da, pero a ver si somos capaces de llegar a las 45 toneladas para junio, julio y agosto", resume Bastos.

Cerco

Por otro lado, la flota del cerco gallego sigue sin poder pescar sardina y todo parece indicar que, pese a su oposición, no lo harán hasta el 1 de junio. El plan de Madrid y Lisboa contempla esa fecha para el comienzo de la campaña, pero el sector gallego ya ha pedido que se adelante al 1 de mayor, igual que el año pasado. Por el momento no han recibido respuesta desde la Secretaría General de Pesca, al igual que no tienen noticias del aumento de cupo hasta las 15.425 toneladas que solicitaron con sus homólogos en Portugal.