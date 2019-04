La escasez de capturas frena a la vendeduría del cerco gallego que comparte sus cuotas

La primera vendeduría de los barcos gallegos de cerco que comparten cuotas pesqueras está teniendo un comienzo difícil. La escasez de capturas frena el impulso que se preveía para el centro de venta en A Coruña y está complicando la llegada a Vigo, prevista para este año. Los 107 cerqueros que conforman Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) no encuentran jurel, la principal especie para la flota, y sufren tanto la veda de la sardina -hasta el 1 de junio no abre la campaña- como la rebaja de un 20% -por segundo año consecutivo- en la cuota de caballa. "Ahora no falta pescado, esa es la realidad, pero confiamos en que aparezca pronto", explica el portavoz de la organización de productores, Andrés García.

Tal y como adelantó FARO en su edición del pasado 11 de enero, la intención de Acerga es la de comercializar parte de las cerca de 60.000 toneladas que capturan los barcos de la asociación, en la que están representadas casi el 70% de las unidades que forman este segmento de flota en la comunidad. Para ello lo primero sería arrancar de forma consolidada el centro de venta en la ciudad herculina y dar el paso al principal puerto pesquero de Europa, Vigo. "Hace falta que el tiempo se ponga bien para que el jurel y la anchoa aparezcan en Galicia", comenta García.

Y es que en lo que va de año la descarga de las especies que captura principalmente este tipo de flota cayó un 45%. Buena parte de culpa la tiene la desaparición de la xarda pintada -cabalón-, cuyas capturas descendieron un 60% en los tres primeros meses y medio del año. "Con el cabalón volvemos a la dinámica de siempre. Ya avisábamos que lo que pasó no era normal", explica García sobre las casi 54.000 toneladas de 2017 o las 23.000 del pasado curso.

A ello se suman las caídas de un 55% en las descargas de caballa -"ya no se hace pesca directa porque con la poca cuota que hay no vale la pena", insiste el portavoz-, de un 70% en el caso de la anchoa y de un 52% en lo que respecta a la boga. En el jurel, por su parte, los datos en la Plataforma Tecnolóxica da Pesca son buenos (un 88% más), pero el cerco comparte pesquería con la flota arrastrera de litoral: 3.200 toneladas en lo que de año. "Aún no se acercó a la costa", insisten desde Acerga.

Vigo

Sin embargo, Acerga mantiene sus planes comerciales de cara a este año. Su intención sigue siendo la de abrir su propia vendeduría en el puerto de Vigo, para lo que la dirección ya está planeando las primeras conversaciones con la Autoridad Portuaria olívica para el próximo mes. "Nosotros esperamos poder abrirla este año", concreta Andrés García.

Estos puntos de venta forman parte de la evolución de la asociación surgida en 2013 al transformarse el pasado año en organización de productores (bajo la denominación Acerga OPP-82). La iniciativa fue aprobada por la asamblea de armadores (entre los que están casi todos los de la Ría de Vigo) y arrancó a comienzos de este año.