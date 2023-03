Thor y Spiderman se unen al Universo Marvel

En agosto de 1961, Marvel causó un pequeño pero transcendental cataclismo en la industria de cómic con la publicación de Los Cuatro Fantásticos, piedra angular sobre la que se construyó el grandioso e inabarcable Universo Marvel. En mayo de 1962, Hulk se convirtió en la primera estrella en sumarse a la galería de superhéroes de la Casa de las Ideas y, meses más tarde, en junio, el mundo descubriría al unísono a dos pesos pesados de la editorial: Thor y Spiderman.

Tras el lanzamiento de ‘Los Cuatro Fantásticos #1’ y ‘El Increíble Hulk #1’, con los primeros números de la Primera Familia y el Gigante Esmeralda, la recién inaugurada Biblioteca Marvel de Panini, cuya misión es recuperar de manera cronológica las publicaciones originales de las distintas colecciones marvelitas, continúa su andadura con los números inaugurales del Dios del Trueno y el Hombre Araña.

‘El Poderoso Thor #1’ nos muestra los primeros pasos del héroe asgardiano en la serie ‘Journey Into Mystery’. De vacaciones en Noruega, el doctor Donald Blake se topa con la invasión alienígena de los Hombres de Piedra de Saturno. En su intento no verse amenazado por estas criaturas del espacio exterior, el doctor se introduce en una oscura cueva en la que encuentra un bastón que le transformará en el legendario Dios del Trueno. A través de diez números de ‘Journey Into Mystery’ (del 83 al 92), seremos testigos del nacimiento y desarrollo del mítico Thor, así como de las primeras apariciones de Odín, Loki o la joven enfermera Jane Foster. Los legendarios Stan Lee, Jack Kirby, Larry Lieber, Al Hartley y Joe Sinnott, entre otros, son los responsables del nacimiento del héroe que introdujo la mitología nórdica en el mundo del cómic.

Y al mismo tiempo que Thor daba su primer golpe de martillo, Lee y Steve Ditko llenaron los quioscos con otro nuevo héroe que, con el tiempo, se convertiría en el buque insignia de Marvel: Spiderman. La primera aparición del joven Peter Parker tuvo lugar en el número 15 de la serie ‘Amazing Fantasy’. Tras adquirir sus sorprendentes poderes arácnidos, el trepamuros comenzó con su eterna lucha contra todo tipo de malhechores (Doctor Octopus, el Hombre de Arena, el Buitre…) desde su propia colección. La entrega de ‘El Asombroso Spiderman #1’ de la Biblioteca Marvel contiene, además de su presentación en ‘Amazing Fantasy’, los cuatro primeros números de su propia colección y el segundo anual de ‘Strange Tales’, en el que se produce un interesante mano a mano entre Spidey y la Antorcha Humana.

Biblioteca Marvel ‘El Poderoso Thor #1’

‘El Asombroso Spiderman #1’

‘Los Cuatro Fantásticos #2’

Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, Larry Lieber…

Editorial : Panini

: Panini Precio: 12€ (Cada ejemplar)

Esta segunda entrega de la Bilioteca Marvel se completa con ‘Los Cuatro Fantásticos #2’, volumen que recoge del número 6 al 11 de la cabecera de la Primera Familia. En estas páginas, Lee y Kirby desarrollan una serie de acontecimientos que contribuirán a la evolución del grupo liderado por Reed Richards, como la unión de Namor y el Doctor Muerte en un Dúo Diabólico o la primera aparición de la escultora invidente Alicia Masters.