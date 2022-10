Bienvenido, Monsieur Tintín

Si hay un personaje de la cultura de masas cuyas aventuras han seguido a través del cómic varias generaciones del siglo XX en todo el mundo, ese personaje es Tintín, una invención del artista e ilustrador Georges Prosper Remi, que firmaba sus obras con el seudónimo Hergé. La primera aventura de Tintín, que recreaba un viaje al país de los soviets, apareció el 10 de enero de 1929 en la revista Le Petit Vingtième.

La llegada a España de los cómics de Hergé se produce tardíamente en relación con Europa y América. Si bien algunas revistas minoritarias como la vasca El Pionero habían publicado en 1930 una plancha de “Quick et Flupke” (traducidos como Quique y Felipe o Quique el electricista) y otra las ilustraciones que hizo Hergé de Genoveva de Brabante, fue en los años cincuenta cuando aparecen aquí las primeras viñetas de Tintín en las revistas Blanco y Negro y Tres amigos. Los primeros álbumes de Tintín en España, con las aventuras “El cetro de Ottokar” y “Objetivo: la Luna”, aparecieron en 1958 publicados por la Editorial Juventud y poco a poco el personaje se fue imponiendo en los lectores jóvenes (y en los no tan jóvenes) pese al precio de los ejemplares (75 pesetas) que se justificaba por la calidad de las ediciones en tapa dura. Los años sesenta y setenta fueron los de la consolidación del personaje y de sus aventuras ente los lectores españoles, que iban creciendo a medida que los álbumes interesaban cada vez a más gente. En los ochenta, al fenómeno del cómic se fueron uniendo el de las publicaciones sobre Tintín y su creador Hergé, las exposiciones sobre ambos, los ensayos sobre el cómic y la cultura de masas… Hergé era ya un personaje popular en todo el mundo. Su muerte en 1983 fue un acontecimiento que recogieron todos los medios de comunicación y supuso la consagración de un autor y de un personaje que desde entonces no han dejado de crecer. En España, ya en los años noventa se dedicaron exposiciones como “Made in Tintín” en la Biblioteca Nacional, cursos en universidades como la de Girona, publicaciones de libros y traducciones de los álbumes de Tintín al catalán, euskera y gallego (las traducciones al gallego, publicadas por Andaina, eran de Valentín Arias López). La amplia aceptación del personaje se debe a que los valores universales por los que lucha se identifican con los de la solidaridad, la libertad y la justicia social que defiende una mayoría en todo el mundo, un mundo complejo en el que el lector se ve también reflejado. También a los valores y actitudes de los personajes que rodean al héroe: el capitán Haddock, el profesor Tornasol, Hernández y Fernández, la Castafiore…

En el siglo XXI el fenómeno Tintín ha trascendido el mundo del cómic para instalarse en el universo cultural como un producto de prestigio. El álbum “El loto azul” figura entre los veinte primeros libros de la literatura universal del siglo XX. Como best seller, las ventas han superado los 250 millones de ejemplares en todo el mundo y ha sido traducido a más de 125 idiomas. Las películas “Tintín y las naranjas azules”, de 1964, y sobre todo “El secreto del Unicornio”, de Steven Spielberg, colaboraron a engrandecer su popularidad.

La exposición

“Hergé. The Exhibition” es un viaje al universo del genial ilustrador y creador de Tintín a través de 300 piezas procedentes sobre todo del Museo Hergé. Hay ilustraciones de casi todos sus álbumes, planchas originales, primeras ediciones, bocetos, estudios, maquetas, escultu ras y obras pictóricas que se muestran junto a carteles publicitarios, fotografías y material audiovisual de toda la obra de Hergé, no sólo de Tintín. Entre los documentos más valiosos figuran dibujos originales de los álbumes, viñetas de periódicos antiguos y material publicitario. También se exponen cuadros de la colección privada de Hergé, entre los que hay obras de Modigliani, Paul Klee, Roy Lichtenstein y Joan Miró. Y el famoso retrato de Hergé creado por Andy Warhol. Se ha elaborado para esta exposición un mural con portadas blancas de “Tintín en el Tibet” rodeadas por las portadas en rojo de “El loto azul”, un montaje crítico con la política del gobierno chino en relación con el Tibet.