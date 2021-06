"Long lost" de Lord Huron

Crecer cerca del Lago Hurón, uno de los cinco grandes entre EE.UU. y Canadá, condiciona la vida. Al menos eso le pasó al vocalista, guitarrista y compositor de Lord Huron, que bautizó su grupo en su honor. Desde su formación hace diez años y la aparición en 2012 de su debut Lonesome Dreams, la banda había editado otros dos discos de lo que dieron en denominar “un estilo decididamente cinematográfico, cargado de humor e imágenes evocadoras, que recuerda sobre manera a la soledad”. Su cuarto trabajo nace de una serie de transmisiones en línea durante la pandemia en la que incluyeron varias canciones inéditas. De nuevo, con ese aire cinematográfico ya característico, el grupo ha enriquecido sus composiciones con elaborados arreglos y melodías que son esquivas e inequívocas al mismo tiempo. Hay en él ecos de Roy Orbison, The Band, My Morning Jacket, Fleet Foxes o Pink Floyd (en la larga coda Time’s Blur), bien sea en la reflexiva Meet Me in the City, la enérgica Not Dead Yet, la sencilla Love Me Like You Used To o la orquestal Long Lost”.