Hoy, 2x1: los ex del Corte y los briosos Comilóns

La risa, al menos la sonrisa, es uno de los componentes básicos de la salud, y a eso mueve el encuentro culinario entre amigotes bajo un lema: tripa vacía, corazón sin alegría. Hoy os traemos dos imágenes que lo atestiguan, un 2x1 que proclama la bondad de la amistad alentada por los buenos alimentos. Arriba, compas jubilados y jubilosos de El Corte Inglés reunidos en el Faneco, los primeros que estuvieron en el Depto. de Artística desde la apertura en 1975. Abajo, la última Xuntanza de Os Comilóns, en el Eladio de Panxón, en torno a una camiseta de Alberto Abalde, baloncestista del Real Madrid.

Una experiencia digna de 'gourmet'

Me invitó Cundo Quinteiro y, aunque hayas estado como yo alguna vez anterior, no por ello dejará de sorprenderte esa asamblea de sabores exquisitos, de marcas relevantes del mercado de vinos, ibéricos, conservas y productos Premium. Otra vez, y creo que es cada dos años y van cuatro ediciones, la Disbepo Gourmet Exerience se celebró en Vigo organizada por los de Disbepo, y se está convirtiendo ya en un clásico. Esta vez en el Auditorio Mar de Vigo, se hacía muy difícil dar dos pasos sin saludar a alguien entre las más de mil personas que por allí desfilaron relacionadas con la hostelería, los restaurantes, cafeterías, vinotecas, caterings o hamburgueserías de la ciudad. En un stand podías encontrar a Pepe Pérez Gil de Los Abetos; te dabas la vuelta y tropezabas con José Magaz del Soriano, degustando un bue vino, a Óscar Cidanes de De Tapa en Cepa, a Suso del Saíllo o a Jaime Garrido de Los Escudos... Casi medio centenar de expositores que te incitaban a pecar con los sentidos entre vinos, champanes, cervezas (los Protos, los 200 Monjes...) y, aunque entre aperitivos delicatessen, no faltó una Burger Combat, en la que los concursantes preparan 4 hamburguesas (2 para el jurado, 1 para presentarla y 1 para exponerla) con su receta para el evento, que ganó el restaurante Lamarta de Vilagarcía.

¡Elepé celebra su 45 aniversario!

Era yo un manzanillo recién llegado al periodismo vigués cuando vi nacer en 1979 la tienda de discos Elepé, aquel primer espacio dedicado exclusivamente a eso abierto por Conchi Giráldez y José Ríos en Dr. Cadaval. a los que al poco se sumó Jesús Hidalgo, su actual propietario y guía discoespiritual, de la mano de Juliana. ¡Con qué alegría recibimos a Elepé en aquel 1979 en que Vigo era bien distinto al actual, 50.000 habitantes menos y, eso sí , en crisis, con Citroën en horas bajas, Álvarez y Barreras tomadas por el Estado.... Es cierto, pero una ciudad inmensamente ilusionada por el cambio y con la primera Corporación democrática. Los de Elepé celebrarán este sábado su 45 aniversario con una buena fiesta con los Blow Ups y otros, sorteos como un plato Rega P1, lotes de discos... En 1979 triunfaban aquí Aute, Bosé, Ana Belén... y fuera Michel Jackson, Donna Summer... y en Elepé pasaron los 80 con Prince, David Bowie o Madonna... los 90 con el ska punk, reggae fusion, punk rock, pop punk, new wave, y toda la explosión de los españoles.... Y así, navegando con las velas desplegadas hasta hoy en el océano proceloso de la música. ¡Viva Elepé, feliz sábado!