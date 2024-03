Una viajera busca a los "ángeles de la guarda" de su bebé durante un vuelo Madrid-Vigo

Twitter haz tu magia: se busca a los "ángeles de la guarda" del vuelo UX7306 Madrid-Vigo de Air Europa de las 19.10 horas del miércoles 27 de marzo. Especialmente a dos de ellos. El clásico llamamiento de los que intentan encontrar algún tipo de ayuda en la red social del pajarito azul (ahora X) lo ha lanzado una viajera que volaba sola con su bebé y se puso mala durante el vuelo. Literalmente, se quedó "fuera de juego".

La joven ha relatado a través de su cuenta de X lo mal que lo pasó. Sobre todo por el hecho de verse anulada viajando con su bebé, un mal trago que cualquier padre o madre podría imaginarse.

"No tengo palabras para explicar la angustia que pasé pensando que estaba sola con el niño y no podía, apenas, moverme", ha relatado en su cuenta. Un bajón de tensión la dejó "fuera de juego" durante todo el viaje: despegue, vuelo y aterrizaje.

Dos "ángeles de la guarda"

Ocurrió en el vuelo UX7306 Madrid-Vigo de Air Europa del miércoles 27 de marzo. / FR

Junto a ella, en la misma fila del avión en la que volaba acompañada de su pequeño de solo año y miedo, iban dos de los "ángeles" que está buscando. Un chico de Marín y otro de Redondela que venían desde México. "Se hicieron cargo de mi hijo, le dieron la cena, le entretuvieron, avisaron a las azafatas para que me auxiliaran, me calmaron, esperaron conmigo a que desembarcara todo el avión y me ayudaron a salir con todos mis bártulos", explica agradecida.

Estas dos personas -continúa el relato- se encargaron también de avisar a un agente de la Guardia Civil del aeropuerto de Vigo para que la acompañaran hasta que llegaran a buscarla al aeropuerto.

Por supuesto, no solo hubo dos "ángeles de la guardia" en este vuelo de Air Europa Madrid-Vigo: "Todo el personal del vuelo y del aeropuerto fue extremadamente amable conmigo y se hicieron cargo del bebé, de mis maletas y de mí en todo momento", cuenta Maribel Alonso.

En busca de ayuda

Esta joven viajera ha relatado su historia para intentar encontrar a los viajeros que la ayudaron y darles las gracias: "Escribo esto por si por alguna mágica casualidad, alguna de las personas que ayer me ayudó, me lee. Muy especialmente estos dos chicos que cuidaron de mí y de mi hijo durante todo el vuelo y de los que no pude despedirme como me hubiera gustado. GRACIAS DE TODO CORAZÓN", concluye en su mensaje de agradecimiento que ha lanzado a través de la red social X.