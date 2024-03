La Reconquista en versión Playmobil

Carruajes tirados por caballos, puestos de frutas, verduras y de cestos de mimbre rodeados de pollos, cerdos o asnos portando mercancía, dan vida a un mercado celebrado a principios del siglo XIX en la ciudad. No faltan varias barcazas, una mesa de madera noble con reliquias de plata e incluso un imponente galeón. También hay una muralla que todavía sigue en pie y a la vista y, entre todo el decorado, en el que se incluyen árboles, un palomar o una fuente, transcurre la vida de los vigueses de la época. Es 1809 y está a punto de producirse el levantamiento popular contra la invasión napoleónica, así que... “¡Todos a las armas!”, aunque se tengan manos fijas para empuñarlas.

En su afán de dotar a la fiesta de La Reconquista de nuevos atractivos para los visitantes, la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo ha reunido más de 1.000 “clicks”, entre figuras y elementos decorativos, para representar por primera vez este año una escena del alzamiento popular contra las tropas francesas de Napoleón en versión Playmobil.

“Proxecto Reconquista 1809. Se tes pezas de Playmobil e queres participar, pregunta na oficina”. Este cartel junto a algunas piezas expuestas fue el principal reclamo con el que la entidad vecinal movilizó a coleccionistas y residentes en la ciudad para iniciar el acopio de figuras necesarias para poder realizar la escenificación. “Co obxectivo de levar a cabo novas apostas arredor da festa da Reconquista e como algúns temos gratos recordos da nosa infancia xogando cos Playmobil, decidimos recuperar as nosas pezas históricas e comezamos a falar con amigos e familiares para xuntar o maior número posibles. Agora mesmo xa contamos con máis de 1.000 con temática de Reconquista”, explica el portavoz del colectivo, Fiz Axeitos.

Un proyecto a largo plazo

Desde la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello apuntan que aún no pueden concretar el lugar en el que se ubicará la exposición de “clicks”, pero la idea es situarla en el escaparate de algún local del barrio para que pueda visitarse de forma permanente durante la celebración de los festejos. Las personas interesadas en participar en este proyecto colectivo que ha surgido en torno a la fiesta de la Reconquista pueden donar figuras y piezas o, tal y como comenta Axeitos, simplemente “prestar”. En este sentido, el portavoz de la entidad vecinal hace referencia a que “as miñas sobriñas, por exemplo, animáronse a participar, pero xa me advertiron que nos deixan os Playmobil, pero con volta”, indica Axeitos entre risas. Asimismo, este representante de la Asociación Cultural Casco Vello destaca que “ao longo dos próximos días contamos con recibir máis figuras de parte dalgúns coleccionistas que tamén se animan a prestarnos algunhas barcas e así é como lograremos superar as máis de 1.000 pezas para esta exposición”.

"Nos próximos anos, se imos tendo novas pezas, con tempo podemos planificar o lugar de ubicación e tamén representar escenas distintas

Fiz Axeitos señala que, “como a idea é continuar con esta iniciativa nos vindeiros anos, todo o material vai ser benvido sempre. Calquera persoa pode doar ou tamén prestar pezas, este ano teremos espazo limitado e montaremos ata onde nos dea ese espazo, pero para os próximos anos, se imos tendo novas pezas, con tempo podemos planificar o lugar de ubicación e tamén representar escenas distintas”.

Para el primer año, los integrantes de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello se han decantando por estrenar el proyecto representando una escena de mercado, si bien avanzan que igual a última hora “damos algunha sorpresa”, en función de las nuevas figuras que logren recolectar en los próximos días. Fiz Axeitos confía en que la propuesta tendrá muy buena acogida entre los vigueses y visitantes a la ciudad durante la fiesta y, buena prueba de que este proyecto ya ha gustado antes incluso de poder contemplarse terminado, es que “cando estabamos probando nunhas mesas do local a montaxe das figuras, moita xente entraba para preguntar que estabamos facendo e foi así tamén como conseguimos obter moitas das pezas. Varias rapazas do barrio decidiron participar cedendo os seus Playmobil e tamén agardamos que veñan axudar a montar a exposición”, concluye el portavoz de la entidad vecinal.

Unos 1.400 alumnos ya preparan sus tambores

Ensayo de escolares del colegio Atlántida que participarán. // A. Villar / Carolina Sertal

Los preparativos de la “Reconquistiña” acaparan ya las actividades de los 1.400 estudiantes de los 34 colegios de Vigo que el próximo miércoles 3 de abril protagonizarán el desfile que llenará la Praza de Compostela y el Casco Vello del sonido de los tambores. Lo anunció así ayer el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, tras poner en valor ensayos como los que se ya dieron comienzo ayer en los colegios Atlántida y Canicouva. El aprendizaje de los sonidos con los que los escolares de centros educativos públicos, privados y concertados poblarán el entorno de la zona vieja de la ciudad los llevarán a convertirse en los verdaderos protagonistas de un hito histórico de Vigo, celebrando su particular “Reconquistiña”, a la que este año se han sumado seis colegios más que en la anterior edición. Caballero destacó que entre los actos organizados en el marco de la Reconquista destaca el concierto de la orquesta infantil Kv 2211 del sábado 23 en la Concatedral.

