“Al componer, uno mi experiencia a las heridas que tiene el mundo, porque al final confluyen”

Debutó en 2022 con una colección de 77 poemas escritos a lo largo de tres años y a finales del año pasado repitió experiencia con un segundo libro que recogía nuevos versos. Tras la buena acogida entre el público, el joven vigués Álex Cassen (1998) se animó a producir su propia música y este año espera poder publicar su primer álbum.

–Te apasiona la escritura y te lanzaste a publicar hace un par de años tu primer poemario, Golondrinos, sin embargo ahora encaminas tu trayectoria hacia la música, ¿a qué se debe este giro de guion?

–Es cierto que mi pasión siempre ha sido la escritura y ya desde pequeñito escribía mis relatos y pequeños textos, pero tras haber estudiado Comunicación Audiovisual empecé a sentirme más atraído por otras ramas del arte, aquellas en las que el proceso de escritura está implícito. Me animé con un poemario porque fue una forma sencilla para mí a la hora de empezar a crear mi propio proyecto personal, una obra que lleve mi nombre, pero reconozco que, para dedicarme profesionalmente, la música siempre me ha tirado más. Decidí empezar por el libro como primera toma de contacto para poder llegar a lo que estoy haciendo ahora mismo, que es empezar a sacar mis propios temas musicales.

–Pero en medio de ese proceso también publicaste un segundo poemario, Algia.

–Sí, porque el primer tuvo una respuesta tan buena, agotando varias tiradas, que eso me animó a reunir el valor para seguir adelante con mi proyecto personal, tanto a escribir un segundo poemario como a atreverme con la música, que era mi espinita clavada. Algia se publicó en diciembre y, previamente, en septiembre ya me animé a lanzar un primer single. Ahora mismo en lo que estoy centrado ya es en producir el que será mi primer EP. Lancé hace unos meses Gritar y en las próximas semanas verá la luz el segundo tema del disco, Yo no.

–A la hora de componer tus poemas y tu música, ¿qué es lo que te mueve? ¿De quién bebes?

–No voy a mentir, no he sido un gran lector de poesía, pero soy muy fan de Lorca y de Gata Cattana. En comparación, soy un mayor consumidor de música y escucho desde pop hasta coplas, pasando por rap. Soy un amante de la música, de prácticamente todos los géneros, y a la hora de crear lo que intento es vaciarme y no tener ninguna referencia concreta, intento hacer aquello que sea lo más único posible. Y con respecto a las temáticas que trato, me baso principalmente en mis experiencias personales y en aquello que creo que merece la pena contar. Algia, por ejemplo, es un poemario escrito desde un punto de vista anticapitalista, feminista y a favor de los derechos LGBT, pero al componer, uno mi experiencia a las heridas que pienso que tiene el mundo, porque al final confluyen. Considero que, a nivel personal, cualquier experiencia que atravesemos no se entiende sin un contexto, hay que relativizar e intentar ver la imagen global, porque en muchas ocasiones no es algo personal, sino estructural. Lo que quiero decir es que a veces nos quejamos de que una persona es muy mala con nosotros o que hay una situación injusta, y cuando lo analizas de forma global, te das cuenta de que el problema es estructural. En la música toco desde desengaños amorosos y también de amistad, de todo tipo, lo que me mueve son mis experiencias personales.

–Eres muy joven y tienes las metas muy claras, ¿estás encontrando barreras en el camino?

–Todo el camino son dificultades, porque el mundo del arte funciona como funciona, va todo por contactos y se busca lo que dé mayor rentabilidad. ¿Cómo las salvo? Con amor al arte, poniendo toda mi energía, toda mi fuerza y estando seguro de que tengo cosas que contar que no se han contado de la forma en la que yo lo hago. El EP que estoy preparando, por ejemplo, está centrado en música electrónica, pero toca distintos palos y yo no he visto algo así hasta ahora. Eso es lo que me mueve, soy muy tenaz, siempre tuve que reprimir mis instintos artísticos porque en una ciudad pequeña a veces puede ser motivo de burla, pero este es mi idioma y no me pienso rendir.

–¿Qué previsiones manejas para el lanzamiento completo del EP?

–Vamos con calma, espero que pueda estar listo en otoño. Mi intención es ir lanzando durante los próximos meses algunos de los temas que lo componen.