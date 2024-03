“Es paradójico que tengamos paro cero y baje la matrícula”

La catedrática de Ingeniería Telemática renovó esta semana la confianza de la escuela para continuar al frente de un centro que puede presumir de paro cero y de una excelente relación con la industria. Aún así, la matrícula ha descendido y el equipo directivo promete seguir esforzándose en visibilizar sus salidas profesionales y mejorar el apoyo a los alumnos de los primeros cursos con ayuda de las empresas.

–Están reformando los planes de estudios del grado y del máster en Ingeniería de Telecomunicación, ¿buscan acercarse más a la actualidad?

–El entorno de las nuevas tecnologías es muy cambiante. Si todas las titulaciones necesitan cambios periódicos, las nuestras, con más motivo. Para adaptarlas al nuevo entorno normativo y también en cuanto a contenidos. Es verdad que esto último se hace cada año, pero llega un momento que son necesarios cambios de calado.

–También trabajan en dobles másteres, combinando el de Ingeniería de Telecomunicación con otros de la escuela.

–El atractivo es poder tener la doble titulación en un tiempo más corto porque se establecen itinerarios con convalidaciones y formas de simultanearlos. Teniendo en cuenta que tenemos másteres como el de Ciberseguridad o el de Internet de las Cosas, que empezará en septiembre, nuestra idea es aprovechar las sinergias entre ellos. Ya las estamos analizando.

–La escuela cuenta con una declaración de interés para un nuevo grado en Ingeniería de Sistemas Conectados Inteligentes. ¿Sigue adelante?

–Sí, lo que pasa es que en estos momentos el mapa de titulaciones de grado del sistema universitario gallego está cerrado. Esperamos que ahora, tras las elecciones, se retome y ver qué oportunidades podemos tener. Son ámbitos estratégicos para la comunidad no solo desde el punto de vista político, sino empresarial. El sector necesita titulados en estos ámbitos y no les llega con los que salen. En la escuela tenemos una trayectoria larga y bien reconocida de formación, así que es una pena no aprovechar ese capital humano para formar en lo que nosotros sabemos.

Rebeca Díaz es catedrática de Ingeniería Telemática. / Marta G. Brea

–Ahora mismo, solo tienen un grado, reforzarán esa oferta.

–En realidad, tenemos un grado con cuatro menciones. Los estudiantes se especializan en 3º. Otros centros convirtieron las especializaciones en grados, pero lo bueno de esto es que no obligas a elegir al alumno tan joven, nada más entrar. De hecho, nuestra tasa de cambio de titulación es muchísimo menor que la de las ingenierías de la UVigo. Y además también tenemos el grado en inglés.

–Todas estas medidas buscan ganar atractivo para captar estudiantes. ¿ Por qué baja la matrícula a pesar de las buenas expectativas laborales?

–Es una profesión muy demandada con una tasa de empleo del 100%. Los alumnos de máster están todos estudiando y trabajando. Y muchos del último curso de grado ya se quedan a hacer el trabajo final con contrato en las empresas donde desarrollan sus prácticas. Y el sector viene al centro porque necesita trabajadores. De ahí la red de apoyo que tenemos de las empresas, que también están intentando llamar la atención sobre una titulación de la que sale gente muy bien formada y en la que ellos tienen mucho interés. Es paradójico, pero los intereses por los estudios también sufren ciclos. Es un tema de impacto nacional, de hecho, se ha puesto en marcha el proyecto Teleco Renta que fomenta estos estudios en toda España.

–Tener profesionales en este ámbito es clave para que el país no se quede atrás en ámbitos tan importantes para construir esa sociedad digital del futuro.

–Sí, es un tema que preocupa. Nosotros tratamos de visibilizar que la carrera profesional de la gente que estudia esta carrera es muy sólida y con progresión. Así lo dicen las cifras, nuestros egresados y las empresas. En el interés de los alumnos influyen muchos factores. Pero, al menos, que sepan que ésta es una carrera que no tiene paro cero. Y desde hace mucho tiempo. De hecho, prácticamente todas las prácticas son remuneradas porque se compite mucho por el alumnado y las empresas intentan fichar el talento antes de que se les escape.

"La fama de difíciles de las ingenierías es un estereotipo. Es más una cuestión de interés y de dedicación"

–El nuevo director de Industriales señala que cada vez llegan al centro menos alumnos vocacionales, lo que conlleva que tengan los mayores índices de fracaso. ¿Han notado lo mismo en su escuela?

–Es cierto que de forma generalizada se está notando un menor interés por las titulaciones de ingeniería. Los alumnos preuniversitarios prefieren otras opciones y, a veces, se matriculan aunque no son los grados que más les apetecen. Es curioso porque esto antes no ocurría. Las tasas de abandono en ingenierías no son bajas y en la escuela estamos reformando el plan de acción tutorial para intentar hacer un acompañamiento del alumnado más cercano. Y tenemos el compromiso de varias empresas para una iniciativa que trataremos de lanzar en breve. Se trata de que cuando los alumnos tengan dudas sobre su futuro profesional o la aplicación de lo que están aprendiendo, las empresas les aclaren estas cuestiones y les hagan ver que la carrera merece la pena.

–Teniendo en cuenta la dificultad de estas carreras llama la atención que se matriculen sin estar seguros de su decisión.

–Lo de la dificultad es algo subjetivo. Tienen esa fama las carreras de ingeniería, pero yo creo que es más una cuestión de interés, de que te resulte atractivo lo que haces, y de dedicación. Es verdad que se trabaja con conceptos matemáticos o físicos que tienen esa fama de siempre, pero estos estereotipos hay que abandonarlos. No son correctos.

–Est año celebrarán las II Olimpiadas de Teleco, que son una forma de alimentar vocaciones y que también la sociedad conozca estas profesiones y su utilidad.

–La experiencia del año pasado fue muy entrañable y esta edición son casi el doble de participantes, 441. Es bueno tener movimiento y desde hace años contamos con una red muy amplia con profesores de Tecnología de centros preuniversitarios de toda Galicia. Nos hemos dado cuenta de que no está tan claro qué puede hacer alguien que estudia esta carrera y es bueno divulgar que esta escuela ofrece una formación amplia dentro de las TIC que permite a los egresados vadear con solvencia los cambios constantes tecnológicos y desarrollar una buena carrera profesional.

–También lleva años el centro esforzándose en aumentar la entrada de alumnas.

–Este curso hemos conseguido subir a un 19%. No es una gran cifra, pero somos la ingeniería con mayor porcentaje después de Biomédica. El género en esta carrera no tiene nada que ver, por eso resulta sorprendente después de tantos años. Aun así, hacemos todo lo que está en nuestra mano y nuestro esfuerzo es reconocido. La escuela tiene los distintivos de Igualdad y de Empleabilidad de la UVigo. La igualdad de oportunidades para todos y el fomento del empleo son temas que siempre se han trabajado. La relación del centro con las empresas es muy buena y estrecha y nos ayudan en aspectos docentes, en el diseño estratégico y en muchas de las actividades que hacemos.

–Otro eje importante de su equipo es la internacionalización.

–La movilidad internacional en la escuela no es algo nuevo, pero tenemos una línea de trabajo específica. Se va a firmar un doble máster con la Politécnica de Lodz (Polonia) que empezará el próximo curso. Y también tenemos el grado en inglés, que consiguió este curso una nota de corte de 10 y seis estudiantes vinieron de fuera de la UE.