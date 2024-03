El BNG pide el Vigués Distinguido para el comité de empresa de Vitrasa

El BNG propone nombrar al comité de empresa de Vitrasa, la escritora María Reimóndez y la Librería Cartabón como Vigueses Distinguidos para poner en valor “a loita do persoal de bus urbano por ser parte do ADN de Vigo como cidade reivindicativa, o papel dunha muller referente da literatura galega e o traballo deste establecemento do Calvario como espazo potenciador da cultura durante catro décadas”.