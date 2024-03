Vigo hace escala en la vuelta al mundo

Este es un viaje no apto para bolsillos o agendas apretadas: hacen falta no solo 58.700 euros por persona –como mínimo, hasta un tope de 250.000 euros por cabeza–, sino disponer también de 197 días para darse un garbeo mundial. La naviera Oceania Cruises pone mañana a la venta los billetes para la expedición que ha bautizado como World Odyssey, que partirá en diciembre de 2025 de Los Ángeles y llegará a destino, en el puerto de Miami, en julio de 2026. Otra cosa no, pero la desconexión –con champán gratis– está asegurada.

En ese larguísimo viaje, a bordo del crucero Oceania Vista, una de las escalas será la del puerto de Vigo, identificada erróneamente en la web de la naviera como Santiago de Compostela. Esta parada será una de las últimas, el 7 de junio de 2026: el crucero partirá de la dársena de Trasatlánticos dirección Burdeos, para explorar después las Feroe o los fiordos. El barco ofrecerá -desde el 13 de marzo- 1.200 billetes para esta “odisea” y se comercializarán en España a cargo de StarClass Cruceros.

El recorrido del crucero. / FDV

Este épico viaje incluye más de 80 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 101 destinos, con 11 pernoctaciones en puertos y una serie de eventos especiales en tierra y programas opcionales de varios días de duración.

Recreación del aspecto del crucero. / FDV

Alta cocina a bordo

Con 241 metros de eslora y más de 67.000 toneladas, Oceania Vista ofrece una proporción de dos miembros de tripulación por cada tres huéspedes, elevando el lujo al máximo nivel. Además a bordo, los amantes de la cocina disfrutarán de experiencias gourmet dirigidas por los dos Maestros Chefs de Francia residentes de Oceania Cruises, Alexis Quaretti y Eric Barale. Desde recorridos inmersivos de descubrimiento culinario en tierra hasta clases de cocina a bordo, los huéspedes tendrán la oportunidad de saborear los sabores de culturas de todo el mundo junto a la directora de enriquecimiento culinario, Kathryn Kelly, en una primicia mundial de Oceania Cruises.

Siguiendo con su filosofía de 'La Mejor Gastronomía en el Mar', Oceania Vista cuenta con once lugares gastronómicos a bordo, incluyendo novedades como Aquamar Kitchen, que ofrece platos inspirados en el bienestar con un toque creativo; The Bakery en Baristas con propuestas pasteleras recién horneadas; y el nuevo restaurante Ember, donde la cocina rinde un homenaje a los productos y ofertas culinarias de Nueva Inglaterra.