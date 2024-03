Horas de cola, incluso desde la madruga. No importara que Vialia aún no hubiese abierto sus puertas -lo hace a las 5:00 con el primer tren- y que la esperar fuese al raso, viento y lluvia mediante. Miles de fans de la última edición de Operación Triunfo abarrotaron, prácticamente hasta el colapso, las instalaciones del centro comercial para lograr el ansiado autógrafo de uno de los finalistas del concurso. Las colas salían fuera de las instalaciones, dando la vuelta a la plaza de la estación.

A las 11:00 se desataba la locura, cuando hicieron su aparición Ruslana, Paul y Lucas, dispuestos a firmar y retratarse con sus fans hasta las 14:00h. Ante la afluencia, no es de extrañar que el evento contase con un estricto protocolo, a fin de que se desarrollase en las mejores de las condiciones y tratar de garantizar que todos los asistentes lograsen su objetivo. Con todo, desde la organización ya se advertía que "no hay compromiso ni responsabilidad a firmar todos los asistentes fuera del horario estipulado una vez cumplido el mismo. La finalización de la firma se avisará con el personal de seguridad y por megafonía. Los clientes que quieran seguir realizando la fila será responsabilidad suya, no teniendo derecho a ninguna reclamación".

En el momento de encontrarse con Ruslana, Paul o Lucas, era imprescindible que los asistentes llevase ya en la mano el libreto o póster a firmar y el móvil en funcionamiento, aunque no se permitían fotos, solo vídeos

OT colapsa Vialia: miles de personas y horas de cola para lograr el ansiado autógrafo / Marta G. Brea

No había requisitos de edad, aunque los menores de 16 años debían acudir con un adulto. Las personas con diversidad funcional tenían prioridad por un acceso especificado por la organización (un solo acompañante por persona). La organización recuerdan que deberán presentar el documento acreditativo.