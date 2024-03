El Tribunal de Cuentas advierte del retraso de la integración del IEO en el CSIC

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado el proceso de integración en el CSIC del Instituto Español de Oceanografía (IEO), que tiene la mayor de sus sedes en Vigo, y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA). Y concluye que este proceso todavía no ha culminado a pesar de haber entrado en vigor el 1 de abril de 2021, además de señalar que los resultados indican que “no se ha justificado” la hipótesis de que se ahorrarían en torno a 12 millones de euros.

Tanto el IEO como el INIA mostraban “deficiencias significativas en su gestión administrativa interna” que, en el caso del primero, llegaron a generar una “grave situación” que ponía en riesgo su actividad de servicio público.

Además de indicar que no se cumplió el ahorro de esos 12 millones, el Tribunal de Cuentas también indica que no se analizaron otras alternativas a la integración. “A pesar de que, al inicio del proceso, el CSIC ya disponía de la información necesaria sobre la situación de las entidades que se integraban, no desarrolló una estrategia suficientemente planificada”, señala a través de un comunicado.

El informe valora que “la ausencia de un plan de acción con definición de medidas concretas y unidades responsables, la carencia de un calendario con las fechas previstas para completar la integración en cada una de las áreas, así como la insuficiente valoración de los recursos que iban a ser necesarios para implementarlas” ha influido en el retraso de la integración.

Además, los resultados de la fiscalización señalan que no se han definido los indicadores para alcanzar los objetivos pretendidos con la integración, ni los criterios, datos y fuentes necesarias para su medición, así como tampoco los mecanismos de seguimiento de la consecución de esos objetivos.

El Tribunal de Cuentas recomienda al CSIC formular, aprobar e implementar un plan de acción inmediato para culminar el proceso de integración en un plazo determinado, así como definir los elementos necesarios para realizar un seguimiento y evaluación de la integración.