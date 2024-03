La genealogía de las mujeres gallegas

Se había titulado en peritaje mercantil en la Escuela Profesional de Comercio de Vigo. Corría el año 1929 y sus grandes inquietudes intelectuales la llevaron a continuar sus estudios, por lo que se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Central y en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Madrid. Por continuar su formación en la capital española tuvo que vivir en la Residencia de Señoritas de Madrid y fue precisamente en aquel centro, cuya principal misión era fomentar la enseñanza universitaria entre las mujeres, donde tuvo su primera toma de contacto con aquel deporte.

Ya graduada, regresó a Vigo en 1932 para ejercer como maestra ayudante de la Cátedra de Geografía en la Escuela Profesional de Comercio de Vigo y, ese mismo verano, María Antonina Sanjurjo Aranaz decide fundar en la ciudad olívica su propio equipo de hockey para, tal y como dejó recogido en su diario personal, poder jugar contra el “Vigo H.C.”. Sus hermanas Carmela y Tere se sumaron a aquel sueño del Atlántida Hockey Club y, tan solo un año más tarde, veía la luz la Federación Gallega de Hockey, de la que Antonina recibió el título de presidenta de honor.

Carme Adán, ayer, en lapresentación del libro quetuvo lugar en Teis. / JOSÉ LORES

“En la participación en los deportes desaparecen muchos prejuicios sociales. No hay cursis ni elegantes, ni aristócratas ni plebeyos, sino simplemente educación y buenos o malos deportistas”. Feminista, pionera y adelantada a su época, el Consello da Cultura Galega acaba de incorporar a su archivo del Álbum de Mulleres, gracias al trabajo de Cristina López Villar, la biografía de María Antonina Sanjurjo, quien defendió con esas palabras la práctica deportiva de las mujeres en un discurso que pronunció en verano de 1933.

Invitada por la Asociación de Veciños de Teis, con motivo de la proximidad del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la filósofa, profesora y política gallega Carme Adán presentó ayer en el barrio vigués una selección de 40 biografías de mujeres gallegas que se incluyen en ese mismo proyecto que, desde hace apenas unos días, recoge la vida y logros de Antonina Sanjurjo.

Antonina Sanjurjo con el uniforme del Atlántida (1934). / Cedida

“Coa escolma que se levou a cabo polos 40 anos do Consello da Cultura Galega, 'Corenta mulleres tecendo xuntas', o obxectivo era dar a coñecer a todas esas mulleres galegas esquecidas que, como Antonina Sanjurjo, son pouco coñecidas incluso na mesma cidade na que acadaron logros moi importantes, como pode ser o de fundar un club de hóckey. Comentábao cos meus alumnos e descoñecían por completo á figura de Antonina Sanjurjo, eu tamén e, persoalmente, sorprendeume moitísimo porque, malia que morreu de tuberculose aos 29 anos, a súa traxectoria foi moi intensa”, explicó Carme Adán.

La profesora y política gallega hizo ayer un repaso por la vida de algunas de las mujeres que integran esa genealogía que el Consello da Cultura Gallega lleva impulsando desde el año 2005 y en la que ya se pueden consultar unas 200 historias de vida no solo de pioneras, sino también de esas mujeres que detrás de la primera fila han conquistado importantes logros que a menudo quedan fuera del foco. En este sentido, Carme Adán reivindicó que “está claro que as mulleres da primeira fila son fundamentais, pero sen esas mulleres de segunda ou terceira fila que teceron redes e mantiveron o conseguido polas pioneiras, se cadra non terían seguido na cúspide. É importante que se consigan os dereitos, pero tamén lograr que se manteñan”. A modo de ejemplo, la ensayista y filósofa regresa a la figura de Antonina Sanjurjo y comenta que “mulleres como ela son fundamentais porque no día a día foron tecendo conquistas novidosas, como por exemplo irse a estudar a Estados Unidos, fundar o club de hóckey, ser recepcionada e homenaxeada no Concello de Vigo en 1933... son pasos adiante que consolidan os dereitos das mulleres e, ao mesmo tempo, reivindico o papel das mulleres que xogaron con ela e practicaron este deporte, porque houbo continuación dos seus logros”.

Con respecto al resto de figuras femeninas que se incluyen en el Álbum de Mulleres, que Carme Adán destaca que es “un proxecto vivo no que se procura recoller o legado das mulleres galegas”, vinculadas a la ciudad de Vigo también se pueden encontrar las biografías y documentos gráficos de otras imprescindibles en la memoria histórica de las mujeres gallegas como la primera licenciada en Medicina, Olimpia Valencia, la escritora María do Carme Kruckenberg, la militante comunista y superviviente de los encierros fascistas Mercedes Núñez, la periodista y activista feminista Begoña Caamaño o la artista Berta Á. Cáccamo, entre otras.