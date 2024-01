Últimas puntadas y ensayos para el Entroido vigués

Personas con ganas de pasárselo bien aún se sumaban a la comparsa de la Asociación Veciñal Novo Vigo la semana pasada. Así que sus costureras se afanan estos días en confeccionar trajes a menos de una semana de que arranque el calendario del Entroido en la comarca. Las últimas puntadas, los ensayos de coreografías, el montaje de los diferentes elementos de las carrozas... Estos son días de mucho trabajo para las agrupaciones, que recorren los diferentes concursos de disfraces luciendo un trabajo que vienen cocinando durante meses.

“Un tema de rigurosa actualidad” es lo que presentarán los de la Asociación de Vecinos de Beade AVCU-CSCR, al igual que hicieron el año pasado con “De Buckingham a Beade”, con el que ganaron el primer premio de la cita más grande del calendario carnavalesco, el del Concello de Vigo. “Es algo que podemos observar todos los días y que nos afecta”, da pistas su vicepresidente, Fabián Bastos, que añade que siempre intentan “traer algo reivindicativo”, en la línea tradicional de “actualidad con sátira”.

Ellos rebasan este año la barrera de los cien integrantes, cuando siempre se movían entre los 70 los 80. No saben si por el gancho del premio del año pasado o “porque después de la pandemia la gente tiene más ganas de salir a disfrutar”. Bastos también lo atribuye al “resurgir cultural” que está viviendo la parroquia. “Está habiendo mucha unión y nos gustaría mantenerla”, subraya.

En Os festeiros de Bembrive, que el año pasado recogieron galardón en cuatro concursos, llevan trabajando desde septiembre en su proyecto para este año: “Si chove, que chova”. Con casi todos los elementos del disfraz y las carrozas terminados, ensayan esta semana tres veces. Paco Alonso, uno de sus organizadores, explica que se estrenan el próximo sábado en Baiona, donde tratarán de revalidar su título. Exhibirán su buen humor, ingenio y esfuerzo en otras cinco citas más.

La más importante siempre es la de Vigo, que este año aún no ha publicado las bases. Desde el Concello explican que lo harán “en los próximos días”.

“Va a ser muy divertida; lo vamos a pasar muy bien”, avanza Ana Martínez, presidenta de la asociación Novo Vigo. Este año tendrán 76 integrantes, con “mucha gente nueva y muchas ganas”. Recuerda que llevan desfilando desde 2013 y, desde el año siguiente, con sus vecinas y vecinos de las asociaciones Alento –de daño cerebral– y Apamp –de familias de personas con parálisis cerebral–. En sus instalaciones, desarrollan los ensayos, como el que llevaban a cabo ayer.

A Jorge Rosario, de 37 años, fue Iria Veiga la que le “lió” para colaborar en la comparsa Os Furafollas. Él era su profesor de baile. Ahora ganchilla unas flores que aprendió a hacer hace dos semanas, sentado junto a Fina Mateo y Chelo Rabuñal. Ellas son las costureras por cuyas manos han pasdo los 60 trajes de los participantes –25 más que el año pasado–, en este proceso completamente artesano. A él es eso lo que le atrajo. “La previa, toda la preparación previa a los desfiles, ir creando los trajes y ver el proceso, poco a poco”, relata.

Chelo es la madre de Iria, Empezó a colaborar con la costura de los disfraces hace treinta años. No sabe cuántos ha podido coser. “Muchísimos”, eso seguro. Ella sigue desfilando. Fina ya no. “Ahora ya no puedo porque me agoto. Me da mucha pena, me gustaba ir”, lamenta. Iria les recompensa su enorme trabajo mandando mensajes a la radio para que les pongan sus canciones favoritas.

“Queremos que descubran la ilusión más allá del desfile”

En el taller de Coutadas donde centralizan los trabajos, hacen comidas, cafés y meriendas. Ese ambiente de colaboración, esa tradición creativa y esa ilusión por preparar cada año una comparsa más vistosa, divertida y ocurrente es de lo que quieren que se empapen las nuevas generaciones. “Este año tenemos muchos niños –cuenta Iria– y queremos que descubran la ilusión más allá del desfile”. “Al verlas trabajar en el taller, se van introduciendo”; subrayan.

Además, una de las integrantes de Os Furafollas, Ingrid Fernández, del espacio de dibujo y pintura La joven de la perla, ha organizado un taller de arte mural con sus alumnos para realizar dos piezas centrales en la carroza de Os Furafollas. Diez de sus aprendices se unirán a los desfiles.

Por otro lado, vuelven a poner en marcha este año su concurso virtual de disfraces, en el que participaron unas 80 personas el año pasado y que gana ahora una nueva categoría: la de los centros de día. “Para que nuestros mayores también tenga la oportunidad de integrarse”, destacan.