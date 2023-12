La causa por el derrumbe del muelle de As Avenidas el 13 de agosto de 2018 en pleno concierto de O Marisquiño no escribió sus últimas líneas. La jueza decretó en enero de este año que ni Puerto ni Concello de Vigo tenían responsabilidad alguna en el hundimiento al no existir en la época de su construcción ninguna normativa que obligase a su mantenimiento o conservación. Si bien buena parte de los heridos fueron compensados económicamente por las aseguradoras, varios afectados decidieron recurrir esta decisión de la jueza. En junio de este año, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, en un auto del pasado 15 de junio, inadmitía las alegaciones sin precisar debidamente el porqué.

Así lo entiende la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, quien ha ordenado al juzgado instructor mayor motivación en su auto de este verano, sin entrar a valorar si existe o no responsabilidad penal por parte de alguna de las administraciones locales. Concretamente, no reabre la causa, ya que no valora ni entra n los hechos pero sí pide a la jueza una contestación “mínimamente razonada a las alegaciones” de las partes. “Dicha respuesta [la de la jueza] no permite conocer las razones por las que se desestima el recurso, pese a las cuestiones que se le plantean y no cumple con la motivación”, recoge el auto de la Audiencia. Es más, los magistrados sostienen que dicha resolución “limita y menoscaba” el derecho de defensa de los recurrentes, en concreto, varios de los heridos en el derrumbe, al no existir “suficiente motivación”. Y es aquí donde hace la apreciación de no entrar a valorar la pretensión de las partes: la existencia de una imprudencia grave por parte del Concello de Vigo. Y decimos Concello en relación a las pruebas que aportan. Se trataría de las dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el Tribunal Supremo que declaran la responsabilidad del Gobierno local en la falta de cuidado y mantenimiento de la estructura de hormigón hundida. Recurso del Puerto La razón que ha llevado a la Audiencia a no pronunciarse ante el fondo de la cuestión es el recurso de apelación interpuesto por el Puerto. El organismo portuario consideraba que la decisión de la magistrada contradice las decisiones judiciales del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, declaradas firmes por el Tribunal Supremo, y que concluyen que la responsabilidad del mantenimiento de este espacio correspondía al Ayuntamiento de Vigo, que “ que incumplió por completo”, concretamente en la plataforma que colapsó durante el festival en 2018, tal y como alegan también los heridos. Al no haber todavía resolución a este auto, han decidido los magistrados de la Audiencia no abordar el asunto de fondo.