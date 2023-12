El grupo socialista del Parlamento de Galicia ha criticado la "falta de transparencia" que, a su juicio, se llevó a cabo en el patrocinio publicitario por parte de Turismo de Galicia para el desarrollo del concierto de Muse en Balaídos, por lo que el director de esta entidad, Xosé Manuel Merelles, ha recordado la demanda contra el Concello por la actuación de Guns N'Roses en la ciudad este verano.

Este debate se produjo durante una pregunta en la Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. Fue la diputada socialista María Leticia Gallego la encargada de realizar esta cuestión, solicitando el expediente concreto del patrocinio del concierto de Muse, al cual se destinó casi 2,5 millones de euros por parte del Gobierno autonómico, enmarcado dentro de las actividades del Xacobeo 21-22.

Gallego ha asegurado que la anterior delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, anunció el concierto de Muse hasta cinco meses antes de que se firmase el contrato. Por ello, ha indicado que el Ejecutivo gallego "no fue promotor" del mismo y adjudicó "a dedo" los 2,5 millones.

El encargado de responder a esta cuestión fue Merelles, quien ha dicho "no entender la duda", ya que fue respondida en otra ocasión. Tal como ha subrayado, este contrato fue un patrocinio publicitario para el desarrollo de esta actuación, una herramienta "habitual en eventos de este tipo y totalmente legal".

Él ha puesto en valor la repercusión del concierto, que atrajo a turistas de toda Galicia, España, Portugal y otros países a Vigo.

Después de que Gallego reivindicase la "escrupulosa transparencia" con la que actúa el Ayuntamiento de Vigo al contratar sus conciertos, Merelles le ha recordado que es precisamente el gobierno local vigués el que está demandado por querer usar un patrocinio publicitario para contratar a Guns N'Roses y "no salió bien", por lo que está demandado por la vía judicial por la promotora del concierto.

Todo ello después de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciase el concierto de Guns N'Roses en Vigo, al cual el gobierno local destinaría 1,8 millones de euros a través de un contrato publicitario y no con un concurso público como realiza habitualmente.

En abril de este año, el gobierno local inició un expediente para licitar un patrocinio publicitario destinado al concierto de un grupo internacional "a celebrar en el estadio de Balaídos entre el 5 y el 27 de junio", precisamente en las fechas que los Guns N'Roses actuarían en Vigo (ya se sabía la fecha previamente), para que la promotora pudiese acogerse a esta licitación, tras esta negociación previa con el Concello. Finalmente, esto no pudo producirse (los servicios jurídicos del Ayuntamiento alertaron) y el evento se realizó sin el dinero público, pese a que fue la promotora la única empresa que se presentó a esa licitación.

A partir de ahí, los organizadores anunciaron acciones jurídicas y legales contra el gobierno local y contra el propio alcalde, asegurando que cuentan con un documento firmado en el que se comprometía al pago de una subvención, que este jueves ha visto la luz. Sin embargo, a día de hoy, Abel Caballero no ha dado todavía explicaciones al respecto, tras varios meses sin dar ruedas de prensa sobre ningún tema.